Viernheimer Pfadfinder machen Flugzeug startklar

Viernheim. Mit Graffitis übersät und Rost belegt, präsentierte sich über lange Zeit das Flugzeug auf dem Spielplatz in der Kettelerstraße. Mittlerweile erstrahlt die „Maschine“ wieder in neuem Glanz. Die Rover der Pfadfinder waren eine Woche lang auf dem Gelände aktiv und brachten das Spielgerät auf Vordermann. Die Fluggesellschaft, mit der die Kinder künftig „abheben“ können, heißt - passend zu den Helfern - nun Rovair.

„Ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn ich hier auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad vorbeigekommen bin. Da musste einfach etwas gemacht werden“, erklärte Organisator Markus Müller die Aktion. Die Pfadfinder entfernten zunächst die Graffitis, schliffen die alte Farbe und den Rost ab und brachten einen neuen Anstrich auf. Außerdem erhielt der Flieger Reifen. Bei der offiziellen Übergabe der Maschine freuten sich vor allem die Kinder, aber auch etliche Anwohner. „Denen war der Zustand des Spielgeräts auch schon lange ein Dorn im Auge. Wir bekamen für unsere Arbeit viel Lob und wurden auch mit erfrischenden Getränken versorgt“, sagte ein erfreuter Markus Müller über die unmittelbare Wertschätzung.

Integrierte Rutschbahn

Seit 2008 bereichert die Miniaturausgabe eines Flugzeuges mit integrierter Rutsche das Angebot auf dem beliebten Spielplatz an der Einmündung der Illlertstraße. Das Spielgerät wurde aber nicht nur vom Nachwuchs genutzt. Unliebsame Zeitgenossen trieben dort ihr Unwesen und verunstalteten den Jet mit Farben und Schriftzügen. Nach Meinung der 18 bis 21 Jahre alten Rover war es daher dringend erforderlich, etwas Gutes zu tun. Nina Martin, Vincent Kickel, Nick Busalt, Carlotte Jakobs, Janine Weidner, Marvin Zygmunt, Nico Geisinger und Gruppenleiter Müller wurden bei ihrer Ferienaktion von der Verwaltung unterstützt. Unter anderem übernahm die Stadt die Materialkosten. Mit einem umweltschonenden Spezialreiniger entfernten die Pfadfinder zunächst die Außenfläche von den Graffitis. Danach trugen sie eine Grundierung auf und lackierten das Flugzeug in Elfenbeinfarbe. Der Lack soll sich nach möglichen Schmierereien künftig leichter reinigen lassen.

Die Jugendlichen waren fünf Tage lang zusammen. Nach getaner Arbeit ging es zur Übernachtung zurück ins Domizil der Pfadfinder in der Lorscher Straße. „Da wir in diesem Jahr wieder kein Zeltlager durchführen konnten, haben wir die Aktion spontan in die Sommerferien verlegt und den Jugendlichen eine interessante und lehrreiche Aufgabe gestellt“, sagte Müller.

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten zeigte sich auch Markus Zedlitz vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung vom Ergebnis begeistert. „Wir freuen uns über das große Engagement und bedanken uns für die deutlich sichtbare Aufwertung des Spielgerätes. Die Kleinkinder können jetzt wieder starten.“