Viernheim. „Das Reich Gottes passt in einen Umzugskarton und kommt mit 80 bis 100 Stundenkilometern“. Das sagt Pfarrer Ronald Givens in der Predigt am Sonntag. Mit ihrer Spendenbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge hätten die Viernheimer ein bisschen Gottes Reich nach Polen gebracht. Über 150 Kisten mit Spenden sind in Murow angekommen: Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen, die vor

...