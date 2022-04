Viernheimer Ostermarkt begeistert Kreative

Viernheim. Beim mittlerweile neunten Ostermarkt des Viernheimer Hobbykünstlervereins platzte das Bürgerhaus am vergangenen Wochenende fast aus allen Nähten. Im großen Saal, auf der Bühne und sogar im Foyer waren insgesamt 116 Tische aufgebaut, auf denen mehr als 40 Aussteller ihre handwerklichen Produkte präsentierten. Der Andrang war am Samstag und am Sonntag bei freiem Eintritt sehr groß - zur Freude der Anbieter und der Veranstalter.

„Wenn man bedenkt, dass es immer noch Sorgen wegen Corona gibt und das Wetter wenig einladend war, bin ich sehr zufrieden mit dem Besuch“, sagte Sabine Schramek, erste Vorsitzende des Hobbykünstlervereins Viernheim. Die Vorbereitung habe prima funktioniert, genauso die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Bürgerhausrestaurant Galicia, freute sie sich über eine gelungene Veranstaltung.

Am Eingang gab es eine freiwillige Kontrolle des Impfstatus. Im Bürgerhaus selbst galt die Maskenpflicht. Dort überraschte das riesige Angebot die Gäste. Natürlich drehte sich fast alles um das bevorstehende Osterfest. Es gab allerdings auch einige Alltagsgegenstände aus eigener Herstellung. Wie es sich für einen Markt gehört, herrschte auf den Wegen zwischen den einzelnen Ständen buntes Treiben. Wer eine kleine Pause einlegen wollte, konnte im Foyer bei einer Tasse Kaffee und einem Stück selbst gebackenen Kuchen verweilen.

Handwerkliche Tipps inklusive

Gelegenheit, sich fortzubilden, gab es bei den zahlreichen Workshops. Einige davon waren an beiden Tagen permanent zugänglich, andere wiederum nur zu festen Zeiten. Die Hobbykünstler gaben aber auch gerne an ihren eigenen Ständen Auskunft, wenn gefragt wurde, wie dies oder jenes entstanden ist. Häufig bekamen die interessierten Gäste handwerkliche Tipps, falls sie selbst daheim aktiv werden wollen.

An bestimmten Ständen konnten die Besucher den Hobbykünstlern auch direkt bei der Arbeit zusehen. Beispielsweise war zu erleben, wie man Bücher faltet, Porzellan bemalt, strickt, Schmuck herstellt, Stücke aus Aludraht fertigt, Eier in Decoupagetechnik verziert oder Kerzen dekoriert. Manche Gäste ließen sich direkt vor Ort ein Airbrush-Tattoo verpassen.

Die Anbieter präsentierten ihre in Handarbeit hergestellten Schätze in diversen Herstellungstechniken sehr stilvoll - da wurde die Wahl schnell zur Qual. Die Palette reichte von österlichen Dekorationsartikeln wie Hasen, Eier und Tischdecken mit den passenden Motiven über individuell gefertigte Schmuckstücke, verschiedene Ostergeschenke, Gemälde, bunte Tücher, wollene Handschuhe, Socken, Kerzen, Bücher, Tragetaschen, Handschreibgeräten und Kuscheltieren bis hin zu Honig und selbst hergestellten Marmeladen.

Die Besucher konnten sich auch mit Begriffen wie Artischockentechnik, Patchwork, Decoupage, Handquilten, Punktmalen sowie die alte Handwerkskunst des Filzens und deren Anwendungsmöglichkeiten vertraut machen. Dabei kamen auch Abfallprodukte wie Kaffeekapseln, alte Kartons, gebrauchtes Geschirr und leere Flaschen zum Einsatz für die Osterdeko. Dies nennt sich heutzutage Upcycling.

Der Funkerverein Weinheim präsentierte zudem an praktischen Beispielen mehrere Möglichkeiten, wie man per Funk miteinander kommunizieren kann und das weltweit.