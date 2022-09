Viernheimer Nordweststadt nach Kurzschluss ohne Strom

Ein Schmorbrand in einer zentralen 20 Kilovolt-Schaltanlage in der Albrecht-Dürer-Straße hat am Montagabend für einen Stromausfall in der Viernheimer Nordweststadt gesorgt. Die Stadtwerke gehen von einem Kurzschluss in einem Stromwandler als Ursache für den Brand aus. Durch den Kurzschluss mussten das Unternehmen zwei Versorgungsstränge abschalten, was zum großflächigen Stromausfall im

...