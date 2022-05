Viernheimer lassen Saison ausklingen

Viernheim. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse A 2 Mannheim müssen einige Teams im Schlussspurt noch einmal mächtig Gas geben, um die gesteckten Saisonziele zu erreichen. So steht noch die Entscheidung um die Vizemeisterschaft aus, außerdem wird ein zweiter Absteiger gesucht. Die beiden Viernheimer Vertreter können am Sonntag dagegen gelassen zu Werke gehen, haben allerdings kniffligen Aufgaben vor der Brust. So muss die SG Viernheim bei Fortuna Heddesheim 2 antreten, die Reserve des TSV Amicitia bekommt es sogar mit Spitzenreiter und Meister SKV Sandhofen zu tun.

SKV Sandhofen – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 12.15 Uhr):

Wenn der Sport- und Kulturverein (SKV) Sandhofen am Sonntag die Reserve des TSV Amicitia empfängt, dann ist ein Klassenunterschied zu erwarten. Erster gegen Zehnter heißt es. Die Mannheimer haben sich als haushoher Favorit längst souverän die Meisterschaft geholt, mussten am vergangenen Wochenende beim Spitzenspiel in Schriesheim mit 2:4 aber die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Bei den Südhessen erinnert man sich ungern an das Hinspiel, als es auf eigenem Platz eine 0:8-Schlappe setzte. Das Team von Trainer Tobias Kleiner zeigte sich beim 4:0-Sieg über die Weinheimer Reserve aber in guter Verfassung und möchte dem Favoriten nur allzu gerne ein Schnippchen schlagen. Aber selbst eine knappe Niederlage wäre schon als Erfolg zu werten.

FV Fortuna Heddesheim 2 – SG Viernheim (Sonntag, 12.15 Uhr): Gastgeber Heddesheim, bei dem Trainer Thomas Jöhl nach fünfjähriger Tätigkeit am Rundenende aufhört, schielte lange Zeit auf Platz zwei. Jetzt liegt man sechs Zähler zurück und hat noch rechnerische Chancen. Trotzdem möchte man gerne noch auf Rang vier vorrücken und dem scheidenenden Coach, der auch schon bei der SG Viernheim tätig war, einen guten Abschied bescheren. Das Hinspiel konnten die Nordbadener mit 3:2 knapp für sich entscheiden. Die Orangenen befinden sich als Zwölfter längst in Sicherheit, mit dem Saisonverlauf können die Viernheimer aber nicht zufrieden sein. Mit dem Klassenerhalt wurde nur das Minimalziel erreicht. In der kommenden Runde soll es unter Trainer Ralf Dalmus und mit neuem Personal besser laufen, erste Neuverpflichtungen soll es schon geben. Trotzdem will man die laufende Spielzeit nicht abschenken und in den noch ausstehenden Begegnungen in Heddesheim und gegen Lützelsachsen 2 punkten. JR

