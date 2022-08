Mannheimer Morgen Plus-Artikel Menschen in Viernheim Viernheimer Künstlerin will Kreativität der Menschen wecken

In ihrem Garten-Atelier bietet die Viernheimerin Cordula Hilgert Workshops für Kinder und Erwachsene an, in denen sie mit verschiedenen Drucktechniken experimentiert. Die Teilnehmenden sollen dabei ihre Kreativität entdecken.