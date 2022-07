Viernheimer Kreuzstraße bleibt länger gesperrt Anwohner stinksauer

Viernheim. Die Anwohner im Baustellenbereich der Kreuzstraße in Viernheim sind stinksauer. Gerhard Will, einer von ihnen, fasst es gegenüber dieser Redaktion so zusammen: „Das ist eine Riesensauerei, was man uns hier zumutet.“ Am Dienstag fanden sie ein Schreiben der Stadtwerke im Briefkasten, am Mittwoch informierte die städtische Pressestelle: Die Arbeiten verzögern sich erneut, die

...