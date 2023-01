Norbert Hofmanns Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Der Viernheimer Alt-Bürgermeister und Ex-Landrat des Kreises Bergstraße hatte dieser Redaktion in Bezug auf die heftige Kritik wegen Lambrechts Silvestervideo noch gesagt: „Ich hoffe, sie hält durch.“ Am Montag trat sie erwartungsgemäß zurück.

Lambrecht ist in Mannheim geboren und in Viernheim aufgewachsen. Ihre Laufbahn begann in

...