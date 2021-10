Viernheimer Kinder singen sich zum "Caruso"-Zertifikat

Viernheim. „Hast du Freude, klatsche in die Hand“: Voller Inbrunst singen die „Singsternchen“ bei ihrem Auftritt, bei den Strophen des Kinderlieds patschen sie sich im Takt auf die Knie oder stampfen kräftig auf den Boden. Nicht nur für den kita-eigenen Chor, sondern für den musikalischen Schwerpunkt wurde die AWO-Kindertagesstätte in der Pirmasenser Straße mit dem „Caruso-Zertifikat“ ausgezeichnet. Klar, dass die kleinen Sängerinnen und Sänger bei den Ehrengästen ihr Können zeigen wollen.

„Kindgerechtes Singen, das ist gerade in Corona-Zeiten gar nicht so einfach“, sagte Werner Schupp. Das Präsidiumsmitglied des hessischen Sängerbundes freute sich aber, dass er dennoch die Auszeichnung für die kleinen „Carusos“ vornehmen durfte. Neben einer Urkunde hatte er auch ein Schild dabei, dass an die Hauswand der Einrichtung geschraubt werden kann. Damit sieht jeder, dass es in dieser Kita ganz musikalisch zugeht.

„Jedes Kind bringt ja eine eigene musikalische Grundausstattung mit“, erklärt die Kita-Leiterin Silke Rietzler, „nicht nur die Stimme, sondern auch einen eigenen Rhythmus beim Laufen oder Sprechen.“ Mit dieser „Grundausstattung“ wird in der Kita weiter gearbeitet und dabei weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult. Besonders musikinteressierte Kinder können die Musik-AG bei Annemarie Lassel besuchen, die mit den „Singsternchen“ auch die Lieder einstudiert - zum Beispiel für Auftritte bei AWO-Veranstaltungen oder Seniorennachmittagen.

Viele Standards zu erfüllen

Um das Zertifikat „Die Carusos! Jedem Kind seine Stimme“ des Deutschen Chorverbands zu bekommen, musste die Kita verschiedene Standards erfüllen. Maria Löhlein-Mader, Caruso-Fachberaterin des badischen Chorverbands, überzeugte sich vor Ort, ob und wie die Kriterien umgesetzt werden. Erster Punkt, der erfüllt werden muss, ist das tägliche gemeinsame Singen. „Bei uns wird jeden Tag in der Gruppe gesungen“, bestätigt Silke Rietzler damit auch den hohen Stellenwert, den das gemeinsame Singen im Kindergarten hat. Dabei wird darauf geachtet, dass die Lieder nicht zu tief, sondern in kindgerechter Tonhöhe angestimmt werden. Dafür konnte Maria Löhlein-Mader den dritten Haken setzen. Viertes Kriterium ist eine vielfältige und altersgemäße Liedauswahl. „Wie gefordert, kann das Erzieherteam auf ein Repertoire von mehr 40 Liedern zurückgreifen“, erklärt Die Leiterin.

Viel Wert gelegt wird auf „Singen als ganzheitlicher Vorgang“ – das heißt, dass Bewegung dabei sein sollte und Instrumente eingesetzt werden. Für solch musikalische Projekte wurde die Pirmasenser Straße extra gefördert. Für das Projekt „Sing and Move“ gab es Fördergelder der BASF, womit Musikinstrumente für die musikalische Bildung der Kinder angeschafft wurden.

Verlängerung möglich

Die Sparkassenstiftung hat das Projekt „Happy with Drums“ unterstützt und die Neuanschaffung von Trommeln unterstützt. „Wir helfen gerne bei den Bildungsprojekten“, sagt Andrea Helm von der Stiftung, die zur Zertifikatsübergabe gekommen, und fügt hinzu: „Schön, wenn man sieht, wie die Unterstützung eingesetzt wird.“

Das Caruso-Zertifikat für Kindertagesstätten gilt für drei Jahre und kann dann erneuert werden. „Wir freuen uns schon jetzt auf die Verlängerung“, sagte Werner Schupp.