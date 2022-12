Viernheimer Jugend wagt gemeinsam den Neustart

Viernheim. Die Jugendgruppen der katholischen Kirche in Viernheim rücken enger zusammen – vor allem räumlich. An der Michaelskirche sind neue Räume eingerichtet worden, das Reich für die Jugend erstreckt sich nun auf drei Stockwerke.

Noch sind Gemeinschaftsraum und Besprechungsräume zwar nicht fertig eingerichtet, gemeinsame Sitzungen können aber schon stattfinden. Bei der jüngsten Leitungsrunde hat die katholische Jugend vorgestellt, warum sie nun eine gemeinsame Unterkunft hat. „Uns wurde offen, klar und ehrlich kommuniziert, dass die Gemeinden künftig nicht mehr alle Räume in allen Häusern unterhalten können“, sagt Alexander Haas. Bisher hatten jede KjG sowie die Ministranten eigene Räumlichkeiten in den Gemeindehäusern neben den Kirchen.

Im Zuge des Pastoralen Wegs und der Neustrukturierung der Gebäude sind die Pfarrgemeinden aber angehalten, ihren Immobilienbestand zu reduzieren. Neben den Kirchen müssen auch für die Pfarrheime alternative Nutzungsformen gesucht werden – für das Pfarrer-Volk-Haus neben St. Michael wurde beispielsweise eine Lösung mit dem Umbau zur Kinderkrippe gefunden. Die Energiekrise verschärfte die Gebäude-Situation noch weiter, denn die Gemeindehäuser seien laut Pfarrer Ronald Givens die größten Kostenverursacher für Strom und Heizung.

Es wird also keine vier Jugendheime mehr in Viernheim geben. Alle Jugendgruppen überlegten gemeinsam, welche Räume denn für sie und ihre Zwecke erhalten werden sollten. Priorität der Jugend war eigentlich das Kettelerheim – das ist aber teilweise an das Lernmobil vermietet. „Es ist eigentlich sinnvoll, nur einen Nutzer für die Räume zu haben, um die Nebenkosten nicht aufteilen zu müssen“, erklärt Herbert Kohl. Die Räume in der Innenstadt hätten die Jugendlichen vermutlich nicht für sich gehabt. Also sprachen sich die Gruppen für Plan B aus: den Umbau von St. Michael.

Viel Eigenleistung bei Umbau

Über das Tor zur lebenden Krippe erreicht man den neuen Bereich der Jugend. Die frühere Kapelle im Untergeschoss ist der große Gruppenraum, nebenan sind große Lagerflächen. Ein Stockwerk höher, neben der Sakristei der Kirche, ist die neue Küche. Und die Jugendlichen haben jetzt zwei Sitzungsräume zur Verfügung. In kürzester Zeit wurde der Umbau gestemmt. „Die Jugend hat auch von sich aus angeboten, die Kosten für den Umbau und Umzug aus ihren Kassen zahlen“, betont Herbert Kohl. Gleichwohl freuen sich KjG und Messdiener, wenn sie für ihren Neustart mit Spenden unterstützt werden. Die Jugendlichen konnten vieles in Eigenarbeit machen, bei anderen Arbeiten brauchten sie professionelle Unterstützung. „Zuerst wurde der Boden der alten Kapelle herausgerissen“, berichtet Nick Pfister. Der Untergrund für den neuen Boden wurde fachmännisch vorbereitet und dann gefliest. Aus St. Hildegard wurde die Küchenzeile in den Bereich eingebaut, der durch einen Türdurchbruch vergrößert wurde. Das neue Inventar stammt aus allen bisherigen Jugendräumen; die Gruppen entschieden, an welchen Stücken sie besonders hängen. „Das haben wir an den Wochenenden aus den verschiedenen Pfarrheimen in die neuen Räume transportiert“ sagt Saskia Schäfer und erzählt, wie Sofas, Tische, Stühle und Bar ihren Weg in den Kellerraum gefunden haben.

Für das Frühjahr ist geplant, den Außenbereich vor dem Gemeinschaftsraum herzurichten. Den Pfarrgarten mit Feuerstelle und auch den Freiplatz vor der lebendigen Krippe kann die Jugend ebenfalls ganzjährig nutzen – nur in der Zeit um Weihnachten haben die tierischen Bewohner Vorrang. Leicht fällt den Jugendlichen der Umzug in neue Räume nicht: „Viele sind mit ,ihrem’ Jugendheim aufgewachsen“, sagt Johanna Stimpel. Dana Amato ergänzt: „Einige sind schon länger als zehn Jahre aktiv.“ Aber alle Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass sie sich in den neuen Jugendräumen gut einleben.

Treffen und Veranstaltungen

Die neuen Räume stehen allen Jugendgruppen der katholischen Kirche zur Nutzung offen. Sie können sich dort treffen, künftige Aktivitäten planen oder ihre Gruppenstunden abhalten. Das sind allerdings nicht mehr so viele wie in früheren Zeiten: Aktuell sind es mehrere Ministrantengruppen, die sich regelmäßig treffen, und zwei KjG-Gruppen. Aber auch gemeinsame Veranstaltungen sind geplant, wie ein adventlicher Nachmittag am Samstag, 17. Dezember. Von 14 Uhr bis 17 Uhr sind Kinder in die neuen Jugendräumen eingeladen. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Dezember über die Homepage der katholischen Kirche möglich. Zudem sind alle Jugendlichen freitags im Advent zu einer „Sternstunde“ eingeladen. Unter der Überschrift der Adventsaktionen „Jetzt schließt er wieder auf die Tür“ wird es in den Meditationen darum gehen, Türen zu öffnen – zu sich selbst, zum Nächsten und zu Gott.