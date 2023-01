Viernheim. „Nimm Dir eine Jacke, wenn Du frierst! Hänge eine Jacke hin, wenn Du helfen möchtest!“ So lautet der Wortlaut auf dem Schild, das im Untergeschoss des Bürgerhauses der städtischen Volkshochschule/Musikschule an einem Kleiderständer angebracht ist. Zu sehen sind darauf zahlreiche Winterjacken für Kinder und Jugendliche in unterschiedlichsten Größen.

Gemeint ist damit das

...