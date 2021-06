Viernheimer in Berlin

Viernheim. Bereits am Donnerstag, 3. Juni, stehen Triathleten des TSV Amicitia auf der Startliste in Berlin. Die Viernheimer nehmen mit einem gemischten Team an den Deutschen Meisterschaften teil.

Im Mixed-Relay-Wettbewerb gehen Ursula Trützschler, Sebastian Bergmann, Kathrin Halter und Steffen Kundel an den Start. Als Ersatz-Athleten stehen Lena Gottwald, Eva Estler, Julius Ott und Ruben Zillig zur Verfügung. Der Wettkampf mit jeweils 300 Meter Schwimmen, 6,8 Kilometer Radfahren und 1500 Meter Laufen ist ein echtes Staffelrennen, die Triathleten gehen nacheinander an den Start. Das Rennen wird live ab 15.40 Uhr im ZDF übertragen. Kurzfristig hat auch Para-Triathletin Lena Dieter für die Deutsche Meisterschaften im Mixed Relay Para Triathlon gemeldet. Mit Delia Blaess als Guide geht sie die 250 Meter Schwimmen, 4,25 Kilometer Radfahren und 1,45 Kilometer Laufen an. Startschuss ist um 18 Uhr, unter www.sport.zdf.de kann das Rennen verfolgt werden. su / (Bild: Sandra Usler)