Viernheimer im Boxerkrieg

Viernheim. Die Objekte im Museum Viernheim erzählen spannende Geschichten von Liebe und Freundschaft, von Mut und Abenteuer, aber auch von Not und Leid. Jedes Ausstellungsstück birgt sein eigenes Geheimnis – wie zum Beispiel ein chinesisches Teeservice, das der Überlieferung nach aus dem 19. Jahrhundert stammt. Historikerin Brigitte Übel wird am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, in einem Vortrag die Geschichte des aus China stammenden Teeservices näher beleuchten und seine Reise nach Viernheim in den historischen Kontext zu setzen. Dabei wird ein dunkles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte betrachtet: Gemeinsam mit europäischen, amerikanischen und japanischen Truppen schlugen etwa 120 000 deutsche Soldaten in China den „Boxeraufstand“ mit großer Grausamkeit nieder. Unter den deutschen Truppen beteiligten sich auch Soldaten aus Hessen und sogar aus Viernheim. Obwohl fernab der Heimat geführt, hinterließ der Krieg auch Spuren in der Region. Der Vortrag gibt einen allgemeinen Überblick über Ursache, Verlauf und Nachwirkungen des Boxerkriegs.

Brigitte Übel hat in Mannheim Mittlere und Neuere Geschichte sowie klassische Archäologie studiert. Seit 2008 ist sie Dozentin am Institut für transdisziplinäre Sozialwissenschaft an der Pädagogischen Hochschule. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Eine Anmeldung per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 - 9 29 20 71 ist erforderlich. red