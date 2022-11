Viernheimer Heimatforscher wollen Bauwerke erhalten

Viernheim. Ältere Viernheimer denken mit Wehmut an Gebäude wie das alte Rathaus, den Ratskeller und so manches Fachwerkhaus, die heute nicht mehr stehen. Um ein weiteres Ausbluten historischer Bauten zu verhindern, haben sich einige Viernheimer Heimatforscher zusammengetan und einen Arbeitskreis gebildet, der sich mit der Thematik „Viernheimer Kreuze, Bildstöcke und Kapellen“ befassen will.

...