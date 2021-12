Seit vergangener Woche greift in Hessen die neue Corona-Schutzverordnung. Für ungeimpfte Personen gelten deutliche Einschränkungen, etwa beim Einkaufen. Auch in der Gastronomie und bei Veranstaltungen wurden neue Regeln erlassen. Wie hat sich diese Verschärfung der Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie in den Geschäften der Viernheimer Innenstadt ausgewirkt? Wir haben nachgefragt.

In

...