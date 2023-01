Viernheimer Gruppe besichtigt Geothermiekraftwerk

Viernheim. Die Gruppe „Bürger Initiativ“ hat eine Besichtigung des Geothermiekraftwerks Insheim am Donnerstag, 19. Januar, 17 Uhr, organisiert. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen mitzufahren und sich vor Ort zu informieren. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Das Geothermiekraftwerk liegt in der Nähe von Landau, für die Fahrt werden Fahrgemeinschaften organisiert. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail bei Wolfram Theymann (wt@buerger-initiativ.de) an. Weitere Infos gibt es ebenfalls per E-Mail.

Geothermie, also die Wärme aus den tieferen Erdschichten, könnte für Viernheim eine gute und CO2-neutrale Energiequelle werden. Geothermie bietet viele Chancen, birgt aber auch einige Risiken. Um diese zu verstehen und einschätzen zu können, fährt „Bürger Initiativ“ nach Landau zur Besichtigung und versucht, weitere Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu organisieren. So sollen sich Bürgerinnen und Bürger selbst ein Bild machen von den Chancen und Risiken.

Bürger Initiativ ist ein loser Zusammenschluss von interessierten Viernheimerinnen und Viernheimern, die sich Gedanken über die Kommunalpolitik machen und eigene Aktionen organisieren. red

Mehr dazu unter https://buerger-initiativ.de