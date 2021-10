Viernheimer Gitarrentage kommen wieder

Die Gitarrentage sind ein Juwel im Viernheimer Kulturbetrieb. Und das strahlt weit über die Stadt hinaus. Nachdem der Edelstein vergangenes Jahr zwangsweise in der Schatulle blieb, kann er seinen Glanz jetzt wieder voll entfalten: Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. November, sind wieder Gitarrentage. Und wieder hat Chaiselongue, der Verein für Kunst und Soziales und Veranstalter der Reihe, Virtuosen von Weltklasse verpflichten können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

6 Bilder Shane Hennessy. © Nadir Sakic

Es sind inzwischen die neunten Gitarrentage in Viernheim. „Wir können mit internationalen Festivals sehr gut mithalten. Die Stars, die beispielsweise in Hamburg spielen, die spielen auch bei uns.“ Das sagt nicht ohne Selbstbewusstsein Helmut Neumann, er ist bei Chaiselongue der Mann für die Gitarrentage. Er fügt hinzu: „Die Veranstaltung ist eine Institution.“ Neumann, wen wundert es, spielt selbst Gitarre, was seinem Urteil ein gewisses Gewicht verleiht. Ohne das Engagement des Hauptsponsors sei es aber unmöglich, ein Festival dieser Klasse auf die Beine zu stellen, sagt Neumann. Und deshalb bedankt er sich auch im Namen seiner Mitstreiter ausdrücklich bei der Volksbank Darmstadt-Südhessen.

Bei den Konzerten, die allesamt im Treff im Bahnhof (TiB) in der Friedrich-Ebert-Straße stattfinden, gilt die 3G-Regel. „Wir wollen niemanden ausschließen“, begründet Helmut Neumann. Natürlich wäre, was die Hygiene-Vorkehrungen betrifft, vorgesorgt. Etwa seien wegen der Abstandsgebote nur 60 Besucher im Raum zugelassen. Eigentlich passen bis zu 100 hinein.

Die Konzerte und ihre Interpreten (Einlass ins TiB jeweils eine Stunde früher):

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Freitag, 5. November, 20 Uhr:

Am ersten Abend kommen Daniel Stelter und Tommy Baldu auf die Bühne. Chaiselongue reiht Stelter unter die herausragenden Gitarristen hierzulande ein. Der Musiker war Mitglied des Bundesjugendjazzorchesters von Peter Herbolzheimer. Stelter hat mit namhaften Musikern zusammengearbeitet, unter anderem mit Al Jarreau. Er hat Jazzgitarre studiert, ist der klassischen Gitarre aber auch treu geblieben. Seinen Stil beschreibt Chaiselongue als unaufgeregt und sehr einprägsam zugleich.

Mit dem Schlagzeuger Tommy Baldu zusammen ist Stelter Mitglied von Ringswandl. „Baldu trommelt auf allem, was ihm in die Finger kommt“, wirbt Chaiselongue. Der Musiker hat etwa mit André Heller und den Söhnen Mannheims gearbeitet. Er ist für die komischen Momente auf der Bühne zuständig.

Samstag, 6. November, 19.30 Uhr:

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hier gibt es zunächst Genuss mit Rock, Pop und vor allem Funk und Soul: Der Viernheimer Boris Friedel ist auf den Bühnen der Welt zuhause. Sein Markenzeichen ist die „Bagarre“: Friedel spielt Bass und Gitarre - er hat sich ein Instrument bauen lassen, auf dem er beides kann. Er spielt am Samstag vor allem seine eigenen Kompositionen.

Nach Boris Friedel sind Shane Hennessy und Martin Harley an der Reihe. „Es steht noch nicht fest, wer zuerst spielt, das machen die beiden spontan unter sich aus“, sagt Helmut Neuman. „Aber sicher machen sie auch was zusammen.“

Der Ire Shane Hennessy bewegt sich mühelos zwischen Jazz, Blues, Folk, traditioneller irischer Musik und Weltmusik. Er steht alleine auf der Bühne, kann aber den Klang einer ganzen Band entfalten. Damit euphorisiert er sein Publikum.

Martin Harley, Brite, spielt vorwiegend Roots und Blues. Der Singer/Songwriter hat sich dem Mississippi-Delta verschrieben. Harley erzählt mit seiner Musik Geschichten aus der Warte eines Musikers, der sein halbes Leben auf Tour war.

Sonntag, 7. November, 11 Uhr:

Komplexe intensive Empfindungen lassen sich mitunter kaum in Worte fassen - die Holländerin Karlijn Langendijk bringt sie zum Ausdruck. Ihre Musik ist nicht etwa traurig oder fröhlich, sie ist voller emotionaler Schattierungen. Langendijk begeistert sich für viele verschiedene Richtungen. Aus einer einzigartigen Mischung daraus hat sie ihren ganz eigenen Stil entwickelt.

Karten und Preise:

Abendkasse 17, Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, Kombiticket 35 Euro. Vorverkauf bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß und unter chaiselongue-viernheim.de.

Gitarristin Karlijn Langendijk wird am Montag in der Friedrich-Fröbel-Schule ein kleines Zusatzkonzert geben. „Das machen wir jedes Jahr mit einem der Künstler oder einer der Künstlerinnen“, sagt Helmut Neumann. Schülern Musik näherzubringen, verstehe Chaiselongue als Teil seines Bildungsauftrags. Die Kinder und Jugendlichen hätten zuvor häufig noch keinen Kontakt zur Gitarrenmusik gehabt, also keine Vorstellung davon. „Aber die meisten sind hinterher regelrecht begeistert“, so Neumann. Er ist Lehrer an der FFS, an der es auch eine Gitarrenklasse gibt.

In diesem Sinne möchte Chaiselongue Menschen, die meinen, ausgerechnet mit Gitarrenmusik nicht sonderlich viel anfangen zu können, Lust auf die Gitarrentage in Viernheim machen. Helmut Neumann: „Es ist einfach ein ganz wunderbares Erlebnis.“