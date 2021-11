Viernheimer Geschwister im Tigerenten-Club

Viernheim. Der Pokal steht in der Küche, die Medaillen liegen daneben, ihre grünen Frösche-Shirts haben Viktoria und Henri Bauer griffbereit. Die Geschwister aus Viernheim sind am Wochenende im „Tigerenten-Club“ im Fernsehen zu sehen.

In der Sendung spielen eigentlich Schulklassen gegeneinander. In der Corona-Zeit hat der SWR dieses Konzept geändert und Geschwisterpaare im Alter zwischen neun und 14 Jahren für die Sendung gesucht. „Unser Tennistrainer Theo hat damals gerade ein Praktikum beim Sender gemacht und gefragt, ob sich nicht ein paar Kinder aus dem Tennisclub bewerben wollen“, erzählt Viktoria.

Für die Vorauswahl drehten die Geschwister im Frühjahr ein Bewerbungsvideo, zeigten beim Tennis, Basketball und auf dem Spielplatz ihre Fitness. „Das war eine schöne Abwechslung, weil wegen der Pandemie-Einschränkungen ja nicht so viel anderes möglich war“, meint Mama Katja. Mit dem Video war die Bewerbung noch nicht komplett. Katja Bauer zeigt auf einen dicken Packen Papier: „Alles für den Tigerenten-Club.“ Die Dokumente wurden noch mehr, als tatsächlich die Zusage kam. „Schuldbefreiung, Bescheinigung des Kinderarztes, Zustimmung vom Jugendamt, verschiedene Einverständniserklärungen,“ zählt die Mutter auf.

Mit allen Unterlagen im Gepäck fuhr Familie Bauer kurz vor den Sommerferien zur Aufzeichnung der Sendung in die SWR-Studios nach Baden-Baden. Ein Kandidatenbetreuer kümmerte sich um die Geschwister. „Wir waren das Team Frösche“, sagt Henri und zeigt sein grünes T-Shirt. Zwei Schwestern aus Baden-Baden traten als Tigerenten gegen sie an.

In den Proben im Studio bekamen die vier Kinder erklärt, wie sie stehen und laufen müssen. Und sie durften die Spiele ausprobieren. Im „Tigerenten-Club“ haben die Teams Aufgaben, in denen sie sich Vorteile für das Finale erspielen können.

Das Fernsehstudio beeindruckte die Viernheimer Geschwister: „Da haben bestimmt 80 Leute gearbeitet, an der Kamera und an der Technik und als Sicherheitsleute“, sagt Henri. Viktoria erinnert sich an „Günter Kastenfrosch“, der in der Sendung immer wieder auftaucht: „Den spielt eine Frau, die war in der Probe noch ohne Kostüm.“

Nach der Einweisung wurde es ernst: Jetzt ohne Maske, aber mit Mikrofonverkabelung startete die Aufzeichnung. „Manche Sachen mussten wir mehrmals drehen, wie den Anfang, wenn wir ins Studio rutschen“, erzählt Viktoria. Nur die Spiele wurden nicht wiederholt, sondern in einem Zug abgedreht. Die Aufgaben kannten die Geschwister vorher. „Ich musste zum Beispiel Stifte vom Handrücken auffangen“, beschreibt Henry seine erste Aufgabe. Dann kam das Frosch-Hüpfen und der „Quälgang“. „Der war am Ende ein bisschen blöd, weil das Licht im Studio komisch eingestellt war und ich nichts sehen konnte“, ärgert sich Henri. Viktoria hatte neben dem Kletterparcours auch den Sing-Tanz-Part für das „LipSync“ übernommen. Ein Klacks für die Zehnjährige: „Ich mache ja Cheerleading.“ Für den Auftritt zog sie sich schnell um und tanzte in der Uniform mit Pompons.

Viktoria und Henri mussten auch Aufgaben gemeinsam erledigen, und sogar die Eltern waren eingespannt. Katja und Frank Bauer verfolgten die Aufzeichnung im Nebenraum und wurden im Wissensquiz als „Joker“ zugeschaltet.

Im Finale sitzt Viktoria auf der Rodeo-Ente und versucht, sich so lange wie möglich auf dem Tier zu halten. Ob es geklappt hat und die Geschwister gewonnen haben? Viktoria und Henri grinsen nur.