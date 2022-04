Viernheim. Kann sie bei ihrem nächsten Konzert Werke von russischen Komponisten spielen? „Kurz habe ich mich das gefragt“, sagt Geigerin Jeanette Pitkevica. Sie schüttelt den Kopf. „Nein!“, sagt sie. „Was hat Rachmaninov mit Putin zu tun? Nichts!“ Der Krieg in der Ukraine fängt an, sich auch in der Musikszene bemerkbar zu machen. Eine Entwicklung, die Pitkevica mit Sorge beobachtet.

Die

...