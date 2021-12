Dem Stern hinterher gehen die Familien den Weg von Maria und Josef mit. Sie treffen auf die aufgeregten Hirten auf den Feldern, den verkündenden Engel und das Jesuskind in der Krippe. Die katholische Kirche in Viernheim bietet am Heiligabend erstmals einen Krippenweg an. Familien können die frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes beim Gang durch den Wald erleben.

An fünf Stationen

...