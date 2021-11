Viernheimer Duo landet auf dem Bronzerang

Viernheim. In Viernheim und Ludwigshafen wurde kürzlich der erste Wettbewerb der Bowling Landesmeisterschaften der Saison 2021/22 ausgetragen. Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb, dessen Meister und Vizemeister den IVBB bei den Deutschen Meisterschaften vertreten, hatten sich 13 Mixed -Teams gemeldet. Zu spielen waren jeweils acht Spiele im Vor- und Zwischenlauf, in denen sich die sechs besten Teams für das Masters Finale qualifizierten. Das Finale wurde im „Baker System“ und „Best of Three“ gespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Vorlauf erspielten sich die Viernheimer Stefanie Blaesing-Oellien/Peter Blaeasing mit 3211 Pins die Tabellenführung, während Ingeborg Glück mit ihrem Spielpartner Henry Parthenschlager (BSV MA) mit 2897 Pins Rang acht, Martina und Uwe Kolbenschlag (2886 Pins) Rang zehn und Denise Rohr mit ihrem Spielpartner Robert Schroth Rang 13 (2808) erreichten.

Im zweiten Vorlauf gelang es dem Duo Stefanie Blaesing-Oellien/Peter Blaeasing mit 3436 Pins die Tabellenführung zu verteidigen und auf Platz eins in das Finale einzuziehen. Martina und Uwe Kolbenschlag (3037 Pins) zogen auf den fünften Tabellenplatz ebenfalls in das Finale ein. Denise Rohr und Robert Schroth erzielten 3050 Pins, mit denen sie auf den siebten Tabellenplatz vorrückten, zum Einzug in das Finale fehlten ihnen 49 Pins. Ingeborg Glück und Henry Parthenschlager brachten es im zweiten Vorlauf nur auf 2807 Pins, mit denen sie auf den zwölften Tabellenplatz zurückfielen.

Martina und Uwe Kolbenschlag trafen im Viertelfinale auf die drittplatzierten Julia Strauß/Christian Seyfferle (TSV MA) und schieden nach zwei verlorenen Spielen aus. Das zweite Viertelfinalspiel bestritten Saskia Köhler/Daniel Thüry (BV HD/BSV MA) gegen Nadja Bischoff/Joachim Koob (beide TSV MA). Bi-schoff / Koob gewannen beide Spiele (188:178 und 184:164) und zogen ins Halbfinale ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stefanie Blaesing-Oellien/Peter Blaeasing spielten im Halbfinale gegen Nadja Bischoff/Joachim Koob, denen sie nach zwei Spielen (193:234 und 184:188) unterlagen und danach im Spiel um Platz drei gegen Bianca Brenzinger/Thorsten Schmidt (202:184 und 220:203) aus zwei Spielen als Sieger hervorgingen. Das Finale bestritten Jana Strauß/Christian Seyfferle gegen Nadja Bischoff/Joachim Koob und gingen aus den zwei Spielen (178:164/ 170:164) als Sieger hervor. Sie sicherten sich die erste Landesmeisterschaft der neuen Saison. red