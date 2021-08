Viernheimer Derby im Sportpark

Viernheim. Lokalderbys sind beim Fußball stets das Salz in der Suppe. Da macht auch Viernheim keine Ausnahme, wenn am Sonntag, 29. August, die SG im heimischen Familiensportpark die Reserve des TSV Amicitia empfängt. Eigentlich sollte die Partie im Waldstadion ausgetragen werden. Wegen des Triathlons ist dort aber kein Spielbetrieb möglich. Da die Saison noch recht jung ist und beide Kontrahenten mit je einem Unentschieden vielversprechend in die neue Runde gestartet sind, gibt es keinen Favoriten. Gastgeber SG Viernheim möchte natürlich den Heimvorteil nutzen und sich gleichzeitig für die in der angebrochenen Vorsaison erlittene deftige 1:5-Niederlage im Waldstadion revanchieren.

Spieler noch im Urlaub

Neu-Trainer Ralf Dalmus muss erneut auf einige Urlauber verzichten. Die Partie gegen den SV Schriesheim (1:1) hat aber gezeigt, dass man sich in der A-Klasse nicht verstecken muss, auch wenn die Mannschaft längst noch nicht in Bestform ist. Das ist frühestens der Fall, wenn alle Spieler an Bord sind.

In der Vorwoche überzeugten die Orangenen durch eine stabile Defensive und enormen Kampfgeist. Daran wird sich auch im Lokalderby nichts ändern, im Gegenteil. Der Städtevergleich wurde auch auf Ebene der A-Klasse immer wieder besonders intensiv geführt.

Die zweite Garnitur der Blau-Grünen hat in der vergangenen Saison nach Jahren des Schattendaseins eine positive Entwicklung genommen. Diesen Trend will man fortsetzen. In Lützelsachsen wurde der Anfang gemacht, wo die junge Truppe von Trainer Tobias Kleiner einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachen konnte und am Ende ein 2:2-Unentschieden feiern durfte. Natürlich kann dieses Kunststück nicht immer gelingen. Deshalb ist am Sonntag Vorsicht geboten. Man muss mit stürmischen Gastgebern rechnen, deshalb auf Torsicherung bedacht sein.

Zuletzt war die Spielerdecke der Reserve des TSV Amicitia aber recht dünn gewesen. Auf der Auswechselbank saß lediglich ein Spieler. Deshalb hofft man auf die Rückkehr einiger Urlauber und auf die Genesung der angeschlagenen Akteure. „Dieses Problem haben andere Vereine natürlich auch. Wir müssen eben das Beste aus der Situation machen“, so der Coach der Blau-Grünen. Auf Dauer wird ein Platz im vorderen Mittelfeld angestrebt. Dazu wäre zumindest ein Teilerfolg im Lokalderby sicher hilfreich. JR