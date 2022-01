Viernheimer Damen-Doppel sichert sich den Titel

Viernheim. Die aktiven Bowling-sportler des IVBB Baden trugen am vergangenen Wochenende die Badischen Landesmeisterschaften im Damen- und Herren-Doppel aus. Die Wettkämpfe wurden in zwei Startgruppen ausgetragen. Ludwigshafen war Austragungsort der Vorläufe, Viernheim für die Zwischenrunde und das Finale. In der Vor- und Zwischenrunde waren jeweils sechs Spiele zu absolvieren. Die sechs Bestplatzierten qualifizierten sich für das Masters-Finale „Best of Three“, für das die Erst- und Zweitplatzierten gesetzt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter den Corona-Auflagen leidet auch der Bowlingsport, wie sich an der Anzahl der Teilnehmer mit sechs Doppel der Damen und 30. Duos der Herren erkennen ließ. Ebenso überschaubar war der Anteil des USC Viernheim, aus dessen Reihen bei den Damen ein Doppel sowie zwei weitere Doppel mit Beteiligung einer USC-Spielerin teilnahmen, während es bei den Herren acht Doppel waren und ein weiteres mit USC Beteiligung.

Nach dem ersten Vorlauf lag bei den Damen das Viernheimer Doppel, Martina Kolbenschlag/Stefanie Blaesing-Oellien mit 2210 Pins in Führung. Dritte waren Jessica Menner/Dagmar Schmand (TSV MA/USC) mit 2083 Pins. Jana Strauß /Nicole Thüry (TSV MA/USC) waren mit 1965 Pins das Schlusslicht.

Bei den Herren sind vom USC Thorsten Knoll/Peter Blaesing mit 2564 Pins als Zweite aus dem ersten Start hervorgegangen. Ihnen folgten auf Rang drei Stefan Wallner /Patrick Keil mit 2561 Pins. Hans Peter Eberspach/Robert Schroth mit 2409 Pins wurden 14. und vier Plätze hinter ihnen gingen mit 2246 Pins Stefan Fackel-Kretz /Bernd Frey in die nächste Runde, gefolgt von Marcel Jung/Werner Gehring (2219). Otto Müller /Stefan Stubbe (2070) gelangten auf Rang 26, hinter ihnen das Doppel Christopher Schilling/Wolfgang Steinke (BSV MA/USC) mit 2068 Pins. Frank Boscheinen/Michael Burkhart auf Rang 29 (1930) und am Tabellenende reihten sich Horst Karnatz /Helmut Pins (1930) ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spiele und Finalplatzierungen

Im zweiten Vorlauf spielten die sechs Doppel um die Platzierung für das Finale. Die Viernheimerinnen Kolbenschlag/Blaesing-Oellien wurden Erste mit 4488 Pins. Rang vierte ging an Strauß/Thüry (4029 und Sechste wurden Messner/ Schmand (4018). Das Duo Messner/Schland traf so im Viertelfinale auf die drittplatzierten Monika Prätorius/Angelika Koczor (TSV /BSV MA), die sie nach drei Spielen 2:1 besiegten. Das Doppel mit Strauß/Thüry traf auf Nadja Bischoff/Janina Bischoff und behielt nach zwei Spielen die Oberhand.

Im Halbfinale Trafen Messner/Schmand auf Kolbenschlag/Blaesing-Oellien und unterlagen 0:2. Strauß/Thüry trafen auf Saskia Köhler/Petra Noth (BV HD) und unterlagen ebenfalls 0:2. Sie spielten dann um Platz drei gegen Messner/Schmand, denen sie in zwei Spielen unterlagen. Kolbenschlag/Blaesing-Oellien konnten das Finale mit 2:0 für sich entscheiden und sicherten sich die Badische Meisterschaft.

Bei den Herren schafften nur Knoll/Blaesing mit 5193 Pins auf Rang zwei und Eberspach/Schroth mit 5061 Pins auf Rang sechs den Einzug in das Finale. Im Halbfinale unterlagen Eberspach/Schroth dem Karlsruher Doppel Franz Josef Geiger/Christian Geiger mit 1:2. Und blieben Sechste. Ebenso unterlagen Knoll/Blaesing dem Doppel Geiger mit 0:2. Am Ende spielten sie um Platz drei gegen Lukas Eder/Markus Pfeiffer (BSV MA) und gewannen die Partie mit 2:0. red