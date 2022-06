Viernheimer Damen beeindrucken in Berlin

Viernheim. Fast 400 000 Zuschauer waren laut Quote am Fernseher mit dabei, als die ARD im Rahmen der „Finals“ das Rennen in der 1. Triathlon-Bundesliga der Frauen übertrug. Die fünf Starterinnen des TSV Amicitia Viernheim lieferten in Berlin eine klasse Leistung ab: Platz sieben in der Bundesliga-Tageswertung kann sich sehen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team um Peter Grüber hatte sich akribisch auf den Wettkampf in Berlin vorbereitet. Am Vortag standen Probedurchläufe der Startphase am Wannsee sowie ein Test der Radstrecke durch den Grunewald auf dem Programm. „Gerade die Startphase im Wasser ist unheimlich wichtig. Wer den Untergrund im Uferbereich kennt, kann entscheidende Sekunden gut machen“, erklärte Teamchef Grüber. Das Rennen war für die fünf TSV-Starterinnen dann ein besonderes Erlebnis: 750 Meter Schwimmen im Wannsee, 20 Kilometer Radfahren durch den Grunewald und fünf Kilometer Laufen rund ums Olympiastadion – die klassische Sprint-Distanz, aber diesmal vor großer Kulisse und begleitet von Fernsehkameras.

Drei Minuten hinter der Siegerin

Schnellste TSV-Starterin war Ursula Trützschler. Sie finishte in 1:00:42 Stunden und erreichte Platz 20 unter 56 Starterinnen. Sie war damit gut drei Minuten nach Gesamtsiegerin Laura Lindemann (Potsdam) im Ziel, die damit deutsche Meisterin wurde. Zweitschnellste Viernheimerin war Kathrin Halter mit 1:02:04 Stunden und Rang 29. Sie war zusammen mit Ursula Trützschler aus dem Wasser und gemeinsam mit ihr in die zweite Radgruppe gekommen. „Sie leistete in dieser Gruppe viel Arbeit, so dass sie im Laufen etwas unter ihren Möglichkeiten blieb“, analysierte Grüber. Unmittelbar nach ihr erreichte Leana Bissig nach 1:02:18 Stunden das Ziel. Die Schweizerin war beim Schwimmen nicht recht in Schwung gekommen und hatte deshalb keinen optimalen Anschluss beim Radfahren. Leana Bissig konnte sich aber mit einer Laufzeit von 17:47 Minuten noch einige Plätze nach vorne arbeiten.

Mehr zum Thema Triathlon Zweites Saisonrennen für die Damen in der 1. Bundesliga Mehr erfahren Triathlon Ein blau-grünes Podest Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Leichtathletik Deutsche Meisterin - Hochspringerin Stichling hält dem Druck stand Mehr erfahren

Lea Cagol finishte nach 1:04:33 Stunden. Sie war nach der Corona-Erkrankung von Nadine Klive kurzfristig für den Einsatz im Viernheimer Team nominiert worden. „Sie hat gerade erst ihre Prüfung zur Zahnärztin absolviert und deshalb eigentlich einen Trainingsrückstand“, bedankte sich Peter Grüber bei der Athletin fürs Einspringen. Die vier Athletinnen kamen zusammen auf einen siebten Rang in der Tageswertung, mit dem sie Platz fünf in der Gesamtwertung der 1. Bundesliga verteidigen konnten.

Als fünfte Starterin des TSV Amicitia war das jüngste Team-Mitglied Rebecca Bierbrauer im freien Feld außerhalb der Bundesliga-Wertung am Start. Die 17-Jährige schlug sich im Viernheimer Renndress hervorragend, erreichte in 1:02:08 Stunden die drittbeste Viernheimer Zeit und war beim Laufen (17:33 Minuten) sogar die schnellste TSV-Amicitia-Starterin.

Bei den guten Zeiten und Ergebnissen war die Stimmung im Zielbereich am Berliner Olympiastadion entsprechend ausgelassen – und die Triathletinnen gehen optimistisch in die Vorbereitung auf das dritten Saisonrennen am 17. Juli in Schliersee. su