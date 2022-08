Viernheimer Bürgermeister besucht Kinder im Abenteuerland

Viernheim. Viernheim. „Das Essen soll hier ja besonders gut sein, da muss ich das auch mal probieren“, begründete Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß gegenüber den Kindern seine Teilnahme am Mittagstisch im Sommerferiendomizil. Er sollte Recht behalten, denn die frisch belegten Hamburger und der Quark als Nachspeise fanden bei Teilnehmern und Betreuern großen Zuspruch. Natürlich war das Stadtoberhaupt in den Treff im Bahnhof (TiB) gekommen, um sich nach dem Projekt der Jugendförderung zu erkundigen.

„Es lief bisher alles hervorragend, was natürlich auch an dem tollen Wetter lag. Wir konnten alle Aktivitäten im Freien durchführen“, berichteten Anne Knapp und Christian Stumpf aus der Domizilleitung. Die zahlreichen Projekte und kreativen Angebote unter dem Motto „Phantastische Welt“ wurden von Mädchen und Jungs im Alter von sechs bis zwölf Jahren gut angenommen.

Geschicklichkeit und Fantasie der Kinder werden in diesen Wochen mit vielfältigen Bastel- und Theateraktionen herausgefordert. In der ersten Programmwoche gab es zum Thema „Von Zwergen und Feenstaub“ eine Ausstellung mit Feen und Zwergen, die in Zauberhäusern aus Gips leben. Auch selbst gemachte Snacks aus Kekshäusern durften nicht fehlen. Abgeschlossen wurde die Woche am Elternnachmittag mit einem Theaterstück, das die Kinder selbst erfunden und die Woche über geprobt hatten. Beim Thema „Reise ins Abenteuerland“ galt es unter anderem, Mutproben zu bestehen, Mutkekse zu backen, Mutsteine zu bemalen und ein Schwarzlichttheater einzustudieren.

Auch in den beiden noch bevorstehenden Themenwochen wird viel geboten. Die „Weltenentdecker“ sind unter anderem unterwegs zum Baumwipfelpfad des Biosphärenhauses in Fischbach. Und bei „Hans im Glück“ unternehmen die Kinder etwa einen Ausflug zum Kurpfalzpark in Wachenheim.

Die Feriendomizile sind Ganztagsangebote für Kinder berufstätiger Eltern und finden meist im Sommer statt. Hier können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren unter fachkundiger Betreuung bei der Jugendförderung Viernheim im „Treff im Bahnhof“ ihre Ferien verbringen.

Die Programme werden passend zum Wochenthema gestaltet. Jeden Mittwoch findet ein Ausflug statt, bei dem Bewegung, Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen. Im Teilnahmebeitrag von 80 Euro pro Woche sind ein warmes Mittagessen, ein Frühstücks- und Nachmittagssnack, Getränke, Materialkosten, Eintrittspreise und Transfers sowie eine Versicherung enthalten.