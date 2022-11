Viernheimer Boulespieler sichern sich den Pokal

Viernheim. Der Online-Cup des hessischen Pétanque-Verbandes wurde vor wenigen Tagen in Form eines Final Four im Boulodrome der BouliGäns in Maintal-Bischofsheim ausgetragen. Hierfür hatten sich die Bornheim Boules, LBJ Wiesbaden, CdP Dieburg und der 1. Pétanque Club Viernheim qualifiziert. Nach den Halbfinalbegegnungen hieß das Finale 1. Pétanque Club Viernheim gegen LBJ Wiesbaden. Dort konnten sich die Südhessen dann deutlich mit 17:4 durchsetzen.

Es war einer der letzten heißen Tage des Jahres, als die ersten Kugeln auf der sonnenüberfluteten Anlage flogen. Die Ausrichter hatten sich redlich Mühe gegeben und für die perfekte Organisation Lob von allen Seiten erhalten. Das Spielfeld war bestens hergerichtet, für die erste Runde Tête-à-Tête waren zwei zusätzliche Felder angelegt worden.

Die Auslosung ergab die Halbfinalpartien CdP Dieburg gegen LBJ Wiesbaden und die Bornheim Boules gegen den 1. PC Viernheim. Dieburg unterlag Wiesbaden klar mit 6:20. Anschließend gewann Viernheim mit 23:8 gegen die Bornheim Boules.

Das Finale verfolgten zahlreiche Zuschauer. Der 1. PC Viernheim war bei den Tête-à-Tête in Führung gegangen und stand schon nach den Doubletten als Cup-Sieger fest. Auf die Tripletten konnte deshalb verzichtet werden. Viernheim sicherte sich einmal mehr den Pokal und die Siegprämie. Dieburg und Bornheim teilten sich den dritten Rang. JR