Viernheimer Blitzer-Sprengung: Alle drei Angeklagten freigesprochen

Viernheim/Bensheim. Das Amtsgericht Bensheim hat die drei Angeklagten freigesprochen, die beschuldigt waren, in der Silvesternacht zum 1. Januar 2018 zwei Radar-Säulen in der Viernheimer Friedrich-Ebert-Straße mit unerlaubten Böllern demoliert zu haben. Die Vorsitzende Richterin Katja Beyerlein sagte am Mittwoch in der Urteilsbegründung: „Wir haben heute nichts, gar nichts.“ Die Beweisaufnahme habe keinerlei belastbare Hinweise auf eine Tatbeteiligung der drei Männer erbracht. Zuvor hatte Anklagevertreterin Laura Heidrich Freispruch gefordert. Die geladenen Zeugen hatten großteils massive Erinnerungslücken.

