Viernheimer bei den World-Series

Viernheim. Bei den Kickboxing World Series der WAKO im belgischen Beveren sind drei Sportler vom Viernheimer Team Body-Attack an den Start gegangen: Luca Meissner, Sami Jakob und Maximilian Peter.

Luca Meissner kämpfte im Halbfinale gegen einen starken Gegner aus Irland. Luca machte in der ersten Runde alles richtig und konnte verdient in Führung gehen. In der zweiten Runde holte der Ire jedoch auf, und Luca musste sich am Ende geschlagen geben. Luca errang am Schluss Bronze.

Sami Jakob musste im Halbfinale gegen einen starken Kämpfer aus Belgien antreten. Diesem war er deutlich überlegen und zog ins Finale ein. Hier musste er gegen einen starken englischen Kämpfer antreten. Sami zeigte gleich, was er drauf hat und lag bis 20 Sekunden vor Ende des Kampfes vorne. In den letzten Sekunden konnte der Engländer jedoch noch ein paar klare Treffer setzen, und Sami musste sich im Finale geschlagen geben. Am Ende erreichte er Silber. Maximilian Peter machte wieder alles richtig. Im Finale angekommen, machte er kurzen Prozess und ließ seinem Gegner keine Chance. Am Ende nahm er verdient Gold mit nach Hause.

Wer Interesse an einem Probetraining im Kickboxen, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), Grappling, Selbstverteidigung oder auch K1 hat, kann sich beim Verein melden. Dieser unterstützt auch Firmen und Vereine anderer Sportarten in der Vorbereitung sowie bei Schnupperkursen im Kampfsport. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06204/73 86 40 oder auf der Webseite www.ba-fit.de. red