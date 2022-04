Viernheimer Beatles auf der Bühne

Viernheim. Im Hannesbräu geht an diesem Freitag, 22.April, die Serie der Freitagabendkonzerte weiter. Diesmal ist die Viernheimer Band „Get Back“ zu Gast und präsentiert Songs und Anekdoten zu den legendären Pilzköpfen aus Liverpool. Die Viernheimer Beatles verzichten bei ihren Auftritten allerdings auf die besondere Haarpracht und modische Outfits der 1960er Jahre. Ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) stehen die Musik von John, Paul, George und Ringo sowie Episoden aus deren Leben im Mittelpunkt.

„Get Back“: Das sind Uli Endres (Bass), Bernd Hofmeister (Gitarre/Gesang), Klaus Schmidt (Gitarre/Gesang) und Bruno Sindermann (Schlagzeug/Gesang), die allesamt seit Jahrzehnten in verschiedenen Formationen auf der Bühne stehen.

Mit den Songs der Beatles erinnern sie sich und die Zuhörer nicht nur an die eigene Jugendzeit, sondern einfach mit viel Spaß an die 1960er Jahre. Was die älteren Leute damals als Dschungelmusik bezeichneten, war für die jüngere Generation ein Ausdruck von Lebenslust und Freiheit.

Am Eingang des Hannesbräu sind wieder 10 Euro Hutgage zu entrichten. Dafür gibt es aber einen Verzehrgutschein im Gegenwerdt von 4 Euro. Das reicht allemal für ein Glas frisch gezapften Gerstensaft aus Viernheimer Produktion. Auf der Speisekarte steht wieder Deftiges vom Grill. JR