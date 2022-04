Viernheimer Band „Thunder Bells" rocken auf der Mannemer Mess

Nach zweijähriger Zwangspause wegen Corona gibt es auf der Mannemer Mess im großen Festzelt des Bier- und Weindorfs wieder ein Benefizfestival. Am Sonntag, 1. Mai, werden zwischen 15 und 23 Uhr fünf Rockbands aus der Region auftreten. Der Eintritt ist frei. Alle Spenden gehen wieder zu 100 Prozent an bedürftige Personen. Diesmal fließt der Erlös an den Verein „Fortuna hilft“, der von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffene Menschen unterstützt.

Initiiert und vorbereitet wurde die Veranstaltung vom Viernheimer Sänger Markus Kaltschmidt und seinen Bandkollegen der Formation Thunder Bells, die auch zu sehen und nicht zu überhören sein werden. „Es ist natürlich toll, dass wir endlich wieder was machen können. Die Vorbereitung war allerdings recht kurz. Dennoch ist es uns gelungen, tolle Bands zu gewinnen“, freut sich der Frontmann von Thunder Bells auf das Event. „Fortuna hilft“ kümmert sich nicht nur um die Auswirkungen der Flut im Ahrtal, sondern unterstützt mittlerweile auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine.

Thunder Bells stehen für authentische Auftritte im Stil der legendären Formation AC/DC. Das reicht von den bekannten Hits wie „Highway To Hell“ oder „Hells Bells“ bis hin zum Outfit der Musiker, was in einer außergewöhnlichen Bühnenshow mündet.

Mit dabei sind noch die Dr. Seltsam Band, die treibenden Deutschrock mit überwiegend eigenen Liedern spielt, aber auch Coversongs mit eigener Note präsentiert. Bei der Gary-Moore-Tribute-Band „Very Moore“ spürt man spätestens nach den ersten Takten den Spirit des viel zu früh verstorbenen Gitarristen mit jedem Ton.

Rock-Covers hat die Band „Love to hate“ im Gepäck und garantiert eine hunderprozentige Live-Präsenz mit druckvollem Sound, treibenden Grooves und ausdrucksstarkem Gesang.

Als Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrung und dem Faible für den Hard- and Heavy-Musikstil der 1980er und 1990er Jahre fanden fünf Anhänger der NWOBHM-Musik zur Formation „Priest United“ zusammen, um den Sound von Judas Priest, den „Gods of Metal“, live auf der Bühne zu präsentieren.

