Viernheimer auf verlorenem Posten

Viernheim. Der Stemm- und Ringclub (SRC) kann bereits für kommende Saison planen, dann allerdings in der Zweiten Bundesliga. Der Neuling aus Viernheim steht weiter ohne Punkte am Tabellenende und hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Den SRC-Verantwortlichen und Trainer Michael Böh war aber schon im Vorfeld klar gewesen, dass die Aufgabe nur schwer zu lösen sein wird. Das Abenteuer Bundesliga wird bei den Südhessen dennoch in vollen Zügen genossen. Daran ändert auch die deutliche 4:27-Niederlage vom vergangenen Wochenende beim ASV Schorndorf nichts. Am Samstag kommt der AC Lichtenfels in die Waldsporthalle.

In Schorndorf konnten die Viernheimer die Gewichtsklasse bis 57 Kilo im griechisch-römischen Stil nicht besetzen, da Cristian-Vasile Vagiunic bei den rumänischen Meisterschaften im Einsatz war. So gingen vier Punkte an Georgios Scarpello. Vier weitere Zähler holte Schorndorfs Fatih Yasarli im Freistil bis 130 Kilo, weil Sebastian Schmidt verletzt aufgeben musste. Danach punkteten die Gäste durch Vasyl Ilnytskyi, der Ramzan Awtaew im Freistil bis 61 Kilo mit 3:2 bezwingen konnte. Der vierte Kampf des Abends ging dann wieder an die Hausherren. Im griechisch-römisch bis 98 Kilo besiegte Nico Brunner Julian Scheuer mit 8:3. Anschließend holte sich Viernheims Punktesammler Pascal Hilkert im griechisch-römisch (bis 66 Kilo) gegen Oliver Müller einen deutlichen 11:0-Sieg.

Der zweite Abschnitt wurde komplett von den Schorndorfern beherrscht. Benjamin Sezgin besiegte Matthias Schmidt im Freistil (86 Kilo) auf Schulter. Im Freistil (71 Kilo) punktete Shamil Ustaev Viernheims Daniel Antal mit 9:2 aus. Auch Norman Balz war gegen Schorndorfs Karan Mosebach im griechisch-römischen Stil bis 80 Kilo bei der 0:18-Niederlage chancenlos. Iuri Lomadze wies Vasile Alexandru Dosoftei im griechisch-römisch (75 Kilo) mit 13:0 in die Schranken und Dawid Wolny sorgte im Freistil (bis 75 Kilo) beim 16:0-Sieg über Arkadiusz Böhm wegen technischer Überlegenheit für ein vorzeitiges Ende.

Während die Saison in den unteren Ligen wegen der Corona-Pandemie mittlerweile abgebrochen wurde, wird in der Ersten Bundesliga weiter gekämpft. So auch am Samstag in der Viernheimer Waldsporthalle gegen den AC Lichtenfels. Der Verein wird auf Facebook auf die gültigen Zugangsbestimmungen hinweisen. JR