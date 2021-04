Viernheim wird sichtbar – auch in der Pandemie

Viernheim. 72 Gesichter: Nicht alle Viernheimer sind auf den ersten Blick zu erkennen. Aber sie sind sichtbar auf den großen Fototafeln, die in der Innenstadt ausgestellt sind. „SICHTBAR 2021 – Verne zeigt sich“ heißt die Fotokunst-Ausstellung, mit der für Abwechslung in Zeiten der Pandemie gesorgt wird. Umgesetzt wurde sie von der Sparkassenstiftung Starkenburg, auf Initiative der Heppenheimer Fotografen Johannes Kaiser und Matthias Schäfer. „Sie wollen Kunst wieder sichtbar und erlebbar machen“, erklärt Stiftungsmanagerin Andrea Helm.

Viernheimerinnen und Viernheimer waren aufgerufen, sich von den Fotografen porträtieren zu lassen. „Uns war es aber wichtig, keine Menschen mit Masken zu zeigen. Das will keiner mehr sehen“, sagt Johannes Kaiser. „Man erkennt sich nicht, man versteht sich nicht, man kann keine Mimik erkennen.“ Deshalb sind die Porträts von 72 Bürgerinnen und Bürger aus Viernheim auf den zehn großformatigen, wetterfesten Exponaten zu sehen.

Die Verantwortlichen der Ausstellung hängen die ersten Tafeln auf. © S. Usler

Und doch ist bei den Schwarz-Weiß-Aufnahmen etwas anders. Zunächst scheint die untere Gesichtshälfte zu fehlen, der Anblick, wie man ihn in Zeiten der Pandemie gewohnt ist. „Aber die Gesichter sind dennoch komplett, die andere Gesichtshälfte ist versetzt angeordnet“, beschreibt der Fotograf die Schautafeln. „Die Menschen werden angeregt, stehenzubleiben, zu schauen, wen sie kennen und sich einfach Gedanken zu machen“, ergänzt Johannes Schäfer. Im Netz werden die Bilder nicht zu sehen sein. „Es ist Absicht, dass die Ausstellung nicht online ist, damit die Menschen wirklich vor Ort die Tafeln anschauen“, betonen die Fotografen.

Was die beiden schon beim Fotografieren besonders fasziniert hat: die Vielschichtigkeit der Porträtierten. Berufsgruppen, Altersklassen und Nationalitäten der Personen sind ganz gemischt. „Ein buntes Potpourri in Schwarz und Weiß“, fasst Andrea Helm zusammen.

„Wir im Vorstand hatten eigentlich die einfachste Aufgabe, nämlich das Geld zur Verfügung zu stellen“, sagt der Stiftungsvorstand Jürgen Schüdde. Rund 20 000 Euro hat die Sparkassenstiftung für die Ausstellungen – „SICHTBAR 2021“ gibt es auch in Heppenheim und Wald-Michelbach“ – aufgewendet. Und Schüdde betont: „Dabei arbeiten die beiden Fotokünstler ehrenamtlich, und das in schwierigen Zeiten für Künstler.“ Die Verantwortlichen der Stiftung danken besonders denjenigen, die die Ausstellung in Viernheim möglich machten. Der Verein Lernmobil hatte das Eine-Welt-Stiftungshaus als Fotostudio für die Aufnahmen zur Verfügung gestellt, Claus Bunte akquirierte viele Menschen zum Fotografieren. „Solche Kunst im offenen Raum ist einfach toll, weil sie viel mehr Menschen erreicht“, weiß der Verantwortliche für das Kunsthaus.

Auch Bürgermeister Matthias Baaß lobt das Projekt: „Besonders schön ist es, dass es keine Ausstellung von Honoratioren ist, sondern von Menschen, die zeigen wollen, dass Viernheim ihre Heimat ist.“ Ein Dankeschön geht auch an Pfarrer Dr. Ronald Givens und die katholische Kirche, die den Platz und die Flächen entlang der Apostelkirche zur Verfügung zu stellen. Für die Montage der großformatigen Bilder sorgten Edmund, Hermann und Peter Scheidel, die die Bildtafeln auf den Gerüstträgern montierten.

