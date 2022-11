Viernheim trifft sich auf dem Apostelplatz

Viernheim. Mit einer Veranstaltungsreihe wollen Stadt und Lernmobil sowie weitere Akteure die Innenstadt mit ihrem Apostelplatz beleben. Das Projekt heißt „ViernheimConnected“ ( Viernheim verbunden). Bürgermeister Matthias Baaß und Vertreterinnen des Lernmobils haben es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Die erste Veranstaltung findet bereits am heutigen Donnerstag von 11 bis 15 Uhr statt, dann wird sich der Viernheimer Hospizverein präsentieren. Wegen des Kerweaufbaus auf dem Apostelplatz weicht die erste Aktion auf den Rovigoplatz vor der Goetheschule aus. Das Land Hessen fördert die Reihe aus seinem Topf Zukunft Innenstadt mit 70 000 Euro für den Zeitraum von 15 Monaten.

„Alle wollen eine lebendige Innenstadt“, sagte Baaß. „Dann kommen sie zum Bürgermeister und sagen ,jetzt mach mal was‘. Aber es ist nicht die Aufgabe eines Bürgermeisters, für Geschäftsansiedlungen zu sorgen oder die Eigentümer zu veranlassen, ihre Gebäude attraktiv zu gestalten.“ Aber, so Baaß weiter, die Stadt könne sehr wohl zu einer Belebung beitragen. Die Sommerbühne, die seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die City füllt, sei ein gutes Beispiel dafür.

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, geht „ViernheimConnected“ auf den Vorschlag des Lernmobils bei einem Austausch zur Frage der Belebung des Apostelplatzes mit allen beteiligten Akteuren zurück. Brigitta Eckert, Mitgeschäftsführerinn des Lernmobils, erklärte die Grundzüge der Initiative. Danach stehen das Zusammentreffen, der Austausch und die aktive Teilnahme der Bürger aller Generationen und Nationalitäten im Mittelpunkt.

Der Apostelplatz könne Plattform für Vereine und Institutionen werden, die sich hier vorstellen und sich gegenseitig kennenlernen sowie Netzwerke knüpfen könnten, so Eckert weiter. Sie betonte, es handle sich nicht um Events, bei denen sich das Publikum berieseln lasse, es gehe um aktive Beteiligung der Bürger und ihre Neugier darauf, was ihre Heimatstadt zu bieten habe. Das Lernmobil, der Verein für Integration, habe nicht zuletzt auch ein eigenes Interesse an einer belebten Innenstadt. Sein Sitz im Stiftungshaus liege direkt gegenüber der Apostelkirche, und mehr Menschen in der Stadt könnten nur hilfreich sein.

Lernmobil-Mitarbeiterin Selma Emekci koordiniert die Veranstaltungen, bei ihr laufen die Fäden zusammen. Im Hintergrund wirkt allerdings ein Steuerungskreis in dem unter anderem das städtische Kulturamt und die City-Gemeinschaft vertreten sind.

Vertreter des Hospizvereins hätten beklagt, die Einrichtung sei den Viernheimern kaum bekannt. Deshalb, so Emekci, stelle sich der Verein am Donnerstag als erster vor. Das Gespräch habe ergeben, dass die Leute vom Hospizverein die Integrationslotsen des Lernmobils nicht kennen. So habe man sich für die erste Veranstaltung zusammengetan. Die Integrationslotsinnen backen für den Tag nach Rezepten aus aller Herren Länder. Emekci: „Genauso haben wir uns das gedacht: Man lernt sich kennen und sieht den gegenseitigen Nutzen daraus. Und den Hospizverein und die Lotsinnen betreffend: Es sterben ja nicht nur deutsche Menschen.“

Die vier Veranstaltungen im November laufen unter dem Motto „Zeit des Teilens“, die im Dezember etwa unter „Zeit für Ruhe“. Am 10. November präsentiert sich der Verein Freundeskreis Afghanistan, ebenfalls auf dem Rovigoplatz. An einer Teilnahme Interessierte sind eingeladen, sich bei Selma Emekci zu melden: emekci@lernmobil-viernheim.de. Das Programm lässt sich auf lernmobil-viernheim.de einsehen.