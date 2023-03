Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pastoraler Weg Viernheim sucht neuen Namen für katholische Pfarrei

So viel steht fest: Die beiden Pfarrgruppen Johannes XXXIII. und St. Hildegard-Michael schließen sich 2024 zu einer großen, kaholischen Pfarrei zusammen. Was noch nicht feststeht, ist der Name der neuen Pfarrei...