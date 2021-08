Viernheim sucht engagierte Helfer für Freiwilligentag

Viernheim. Viele Projekte, hoffentlich viele Helfer: Der Viernheimer Freiwilligentag ist am Samstag, 18. September, geplant. Trotz der Corona-Beschränkungen soll es den Aktionstag auch 2021 geben - nur das große Abschlussfest muss ausfallen. Die Metropolregion Rhein-Neckar, die nur alle zwei Jahre aktiv ist - pausiert diesmal turnusgemäß.

Zum 16. Mal sind freiwillige Helfer in Viernheim aufgerufen, die Ärmel hochzukrempeln und bei den verschiedensten Einrichtungen und Gruppen anzupacken. In Spitzenzeiten gab es über 1000 Helfer bei mehr als 30 Projekten. Im vergangenen Jahr fiel der Aktionstag aufgrund der Corona-Pandemie klein aus, mit rund zehn Projekten. Aber bei vielen Vereinen steht der September-Samstag so fest im Jahresplan, dass sich in diesem Jahr die Anzahl der Projekte wieder erhöht hat.

„Wir haben wie immer alle Vereine, Gruppen und Institutionen im Vorfeld angeschrieben und gefragt, ob sie sich eine Teilnahme vorstellen können“, sagt Horst Stephan, Leiter des Amts für Kultur, Bildung und Soziales, das den Freiwilligentag koordiniert. „Wir hatten schon mit mehr Projekten als 2020 gerechnet, aber die Rückmeldungen haben uns wirklich überrascht.“

Unterstützung für Vereine

20 Projekte sind bisher bei den Verantwortlichen Harald Hofmann und Stephanie Schmitt angemeldet worden. „Wir sind richtig begeistert“, freut sich Horst Stephan. 20 Mal haben Freiwillige die Gelegenheit, Ehrenamtlichen bei ihrer Vereinsarbeit über die Schulter zu schauen oder den Einrichtungen bei den Aufgaben zu helfen, die im Alltagsbetrieb nicht umsetzbar sind.

Die meisten Projekte finden im Außenbereich statt. „Das ist aktuell einfacher zu realisieren“, meint Horst Stephan. So wird gestrichen und gemalt beim TV 1893 und der DLRG, Unkraut gejätet an der lebendigen Krippe und bei den Pfadfindern, geputzt beim Judo-Club, gepflanzt beim BUND, gebaut beim Waldkindergarten und beim MGV 1846 oder gebastelt mit Yaa Soma und dem Hobbykünstlerverein. „Die Gruppen haben sich ins Zeug gelegt und ihre Projekte vorbereitet, jetzt müssen nur noch die Freiwilligen kommen“, sagt Horst Stephan. Er ist aber zuversichtlich: „Die Leute wollen raus und wollen was tun.“

Bei allen Projekten gelten die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen, die kurz zuvor noch mit dem Viernheimer Ordnungsamt besprochen werden. Nicht stattfinden kann das Abschlussfest, das immer auf dem Stadtplatz vor dem Rhein-Neckar-Zentrum angeboten wurde. Trotz der Bereitschaft des Einkaufszentrums sowie des Centermanagers Dani Marquardt haben sich die Organisatoren entschlossen, zum Schutz aller Beteiligten auf das Fest zu verzichten.

Dafür bekommen alle Teilnehmer auch in diesem Jahr - dank der finanziellen Unterstützung der Baugenossenschaft - wieder Helfer-T-Shirts, die an einen gelungenen Freiwilligentag 2021 erinnern sollen.

