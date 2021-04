Viernheim stellt Berufe näher vor

Viernheim. Der Verein Förderband und das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim beteiligen sich am bundesweiten Online-Event im Rahmen des Girls’ und Boys’ Day am Donnerstag, 22. April, mit einem eigenen Viernheimer Tagesprogramm. In der Zeit von 9 bis 14.30 Uhr haben Jugendliche der achten Klassen die Möglichkeit, sich über geschlechtsuntypische Berufe zu informieren. Die Angebote sind kostenlos.

Der Girls’ Day richtet sich an alle Mädchen, die gerne verschiedene Berufsfelder kennenlernen und etwas Neues ausprobieren möchten. Entgegen bestehender Klischees lassen sich hier Berufe entdecken, in denen aktuell nur wenige Frauen arbeiten. Der Boys’ Day richtet sich an alle Jungen, die mehr über Berufe wissen wollen, in denen nur wenige Männer arbeiten, die aber genauso spannend sein können wie typische Männerberufe.

Mit Plakaten wirbt die Stadt Viernheim für den Girls’ Day. © Stadt Viernheim

Online begleitet werden die Jugendlichen an diesem Tag von Robin Zubrod, Pädagogischer Leiter des Vereins Förderband sowie von Maria Lauxen-Ulbrich, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim. Auch die städtische Jugendförderung hat ihre Unterstützung angekündigt. „Wir freuen uns auf weibliche und männliche Jugendliche, die Spaß am Unbekannten haben und die wir für die Vielfalt der Berufswege-Planung jenseits geschlechtstypischer Rollenbilder interessieren können,“ heißt es in der Pressemitteilung der Stadt

Es werden Interviewpartnerinnen und -partner aus geschlechts-untypischen Berufen vorgestellt, die erfolgreich in einem typischen Frauen- oder Männerberuf tätig sind. Außerdem wird es eine ganz spezielle Fragerunde zu verschiedenen frauen- und männertypischen Berufen geben. Für eine Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de erforderlich.

Angebote von Unternehmen

Neben der Teilnahme am Viernheimer Tagesprogramm haben die bundesweiten Organisatoren zwei weitere Teilnahmemöglichkeiten vorgesehen. Zum einen gibt es das öffentliche, moderierte Live-Programm am Donnerstag, 22. April, von 9 bis 14.30 Uhr, an dem man auch ohne Anmeldung teilnehmen kann: direkt auf talentine.io/events/girls-day/next beziehungsweise talentine.io/events/boys-day/next.

Außerdem gibt es individuelle Angebote einzelner Unternehmen. Dafür können sich interessierte Jugendliche unter www.girls-day.de/Radar beziehungsweise unter www.boys-day.de/Radar im Internet anmelden. In diesem Bereich sind auch die Anmeldungen für ein Escape-Spiel möglich. Alle Informationen zum genauen Ablauf des Events erhalten Interessierte nach der Anmeldung von der jeweils durchführenden Organisation per E-Mail zugeschickt. red

