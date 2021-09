Viernheim setzt auf unabhängige Solarkraft-Beratung durch Bürger

Viernheim. Die Stadt Viernheim sieht noch ein großes Potenzial bei der Nutzung von Dachflächen für Sonnenstrom. „Derzeit werden erst fünf Prozent der Viernheimer Dachflächen zur Gewinnung von Solarstrom genutzt, womit ungefähr vier Prozent des Bedarfs der ganzen Stadt gedeckt wird.“ Der Brundtlandbeauftragte Philipp Granzow sieht noch Luft nach oben, was die Installation von Photovoltaikanlagen (PV) angeht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Hausbesitzer über die bestehenden Möglichkeiten zu informieren, sucht die Stadt jetzt Bürger, die sich zu ehrenamtlichen Beratern ausbilden lassen wollen. Sie können quasi von Bürger zu Bürger die nötigen Themen besprechen. Für Bürgermeister Matthias Baaß ist beim Blick auf die nackten Dächer klar: „Da müssen wir ran“. Natürlich stellen sich für Hauseigentümer die Fragen, wie man eine Solaranlage am besten installiert, welche Anlage zum Dach passt, was an Kosten anfällt und ob sich eine Installation überhaupt rechnet.

Um in diesen Fragen weiterhelfen zu können, möchte die Stadt Berater gewinnen, die ihre Kenntnisse an Bürger weitergeben können - ganz „ohne eigene wirtschaftlichen Interessen“, wie der Bürgermeister hinzufügt. Photovoltaik sei für Viernheim die einzige Möglichkeit, in größerem Stil regenerativen Strom zu erzeugen, und zwar dezentral mit einer Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Anlagen.

Das aktuelle Klimaschutzkonzept nennt ein Potenzial von 20 Prozent aller Dachflächen bis zum Jahr 2030. Ist dieses Ziel erreicht, würde etwa ein Viertel des benötigten Bedarfs durch hausgemachte Elektrizität erzeugt. Der Informationsbedarf ist im Vorfeld groß, denn jedes Haus ist unterschiedlich, wie Hans-Peter Dieter aus seiner langjährigen Tätigkeit als „kompetenter Nachbar“ bei der BürgerSolarBeratung im Weschnitztal berichtet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viele wichtige Fragen müssen vor einer Kaufentscheidung geklärt werden, wie zum Beispiel die Eignung des Dachs eines Hauses bezüglich Größe, Neigung und Ausrichtung, Familienstruktur, Stromverbrauch und Preis für Strombezug, technische Details einer PV-Anlage, Anbieter, steuerliche Regeln und vieles mehr.

Hilfe bei Auswahl der Angebote

„Wir erfassen bei der Beratung die individuellen Gegebenheiten am und im Haus und erstellen mit einem speziellen Rechenprogramm Wirtschaftlichkeitsprognosen, die als fundierte Grundlagen dienen, um bei Fachfirmen Angebote einzuholen“, schildert Dieter den Ablauf. Um die Unabhängigkeit der BürgerSolarberater zu wahren, werden keine Empfehlungen für bestimmte Fachkräfte abgegeben. Aufgabe der Berater sei es vielmehr, bei der Entscheidungsfindung zu helfen, wenn verschiedene Angebote vorliegen. Um interessierte Bürger für ihren Einsatz als Berater fit zu machen, gibt es ein Schulungskonzept der Bürger-Solarberatung in Kooperation mit dem Verein MetropolSolar, das ein dreitägiges Seminar jeweils samstags mit je vier Stunden vorsieht. Die ersten Beratungsgespräche werden gemeinsam mit einem bereits erfahrenen Berater durchgeführt. Die Schulung ist für die Teilnehmenden kostenfrei. Zudem soll es regelmäßige Treffen geben, bei denen sich alle BürgerSolarBerater austauschen und ihre Erfahrungen weitergeben können.