Viernheim schwingt sich auf den Sattel

Viernheim. Viernheim radelt wieder für ein gutes Klima. Bei der Aktion Stadtradeln vom 1. bis 21. Mai können Bürgerinnen und Bürger viele Kilometer auf dem Rad sammeln. Das Stadtradeln ist eine deutschland- und europaweite Radfahr-Aktion des Klima-Bündnisses. Ziel der Veranstaltung ist es, so viele kleine und große Radler wie möglich für das Radfahren zu bewegen und damit nachhaltig den Radverkehr zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Beim Stadtradeln können Teams sowie Unterteams gegeneinander antreten, sich gegenseitig herausfordern und dabei einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bürgermeister Matthias Baaß freut sich auf die Aktion, und der erste Stadtrat Jörg Scheidel unterstützt die Aktion und ergänzt: „Wer kein eigenes Fahrrad hat oder kurzfristig eines im Stadtgebiet benötigt, kann ebenso Fahrradkilometer mit dem VRNnextbike sammeln.“

Die Stadt Viernheim und VRNnextbike bieten bis November 2023 ein Testangebot an, bei dem jede Fahrt mit Start in Viernheim für die erste halbe Stunde kostenlos ist.

Beim Stadtradeln können alle Viernheimer Bürger, aber auch Menschen, die in Viernheim arbeiten, zur Schule gehen oder einem Viernheimer Verein angehören, mitmachen. Auch die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung werden mit Bürgermeister Baaß und Stadtrat Jörg Scheidel ein Team stellen.

Wer teilnimmt, kann zwischen dem 1. und dem 21. Mai auf das Rad steigen. Geradelt werden kann alleine oder als Team. Dabei gelten zum Beispiel die Fahrten zur Arbeit oder zum Einkauf, zum Vereinstraining, aber auch eine Fahrt ohne konkreten Anlass. Auch gesammelte Rad-Kilometer in der Region, zum Beispiel zur Bundesgartenschau nach Mannheim, oder Rad-Urlaube können am Ende für Viernheim angerechnet werden.

Eine Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de möglich. Interessierte registrieren sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen. Bei der Anmeldung haben diese die Möglichkeit, entweder dem „offenen Team Viernheim“ beizutreten oder sich anderen Teams anzuschließen. Ebenso können eigene Teams oder Unterteams gegründet werden.

Die Rad-Kilometer von Teams werden öffentlich angezeigt. Teilnehmende können die gesammelten Rad-Kilometer zum Beispiel einmal pro Woche oder täglich im Aktionszeitraum in ihrem Account auf www.stadtradeln.de eintragen. Ebenso besteht die Option, die App „Stadtradeln“ herunterzuladen, um die Kilometer direkt beim Fahrradfahren mit dem Smartphone per Tracking zu übertragen.

Auftakttour gleich am Montag

Eine Auftakttour gibt es gleich am Montag, 1. Mai: Die Ortsgruppe des ADFC lädt am Maifeiertag zur Tour in den Wald – das Thema: „Vogelstimmen im Viernheimer Wald – Frühtau zu Berge“. Die Tour startet um 5 Uhr am Treff im Bahnhof und erstreckt sich über 20 Kilometer. Im Anschluss ist ein gemeinsames Frühstück möglich. Details zu den Touren gibt es unter www.adfc-tour.de.

Nach Abschluss der Aktion Stadtradeln kürt das Klima-Bündnis unter allen Teilnehmenden diejenigen mit den meisten Kilometern. Ebenso unterstützt die Stadt die weiterführenden Schulen und vergibt jeweils 333 Euro an die beste Klasse pro Schule. Auch die Kindertagesstätte mit den meisten Kilometern wird ausgezeichnet. red