Viernheim rüstet sich gegen den Starkregen

Viernheim. Eine 2,6 Kilometer lange Abwasserleitung quer durch Viernheim soll der drohenden Gefahr von Überflutungen entgegenwirken. Wie Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) und Vertreter der Stadtwerke erläuterten, starten die Tiefbauarbeiten für das 18 Millionen schwere Bauprojekt im September. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis Ende 2024 abgeschlossen sind“, sagte der Rathauschef am Freitag.

Erfahrung mit Überflutungen

Bei dem „Entlastungssammler“ handelt es sich um eine Abwasserleitung mit dem Durchmesser von etwa zwei Metern. Die Anlage, die unterirdisch verläuft, hat den Zweck, die bei Starkregen zu erwartenden Wassermassen so abzuleiten, dass die Stadt ohne größeren Schaden davonkommt. „Die Überflutungen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zeigen deutlich, welche Gefahren durch den zunehmenden Starkregen drohen“, sagte der Bürgermeister. Die Stadt wurde zwischen 2007 und 2010 mehrfach aufgrund extremer Regenfälle teilweise überflutet.

Da die Ableitung von Regenwasser über das Kanalnetz nur bis zu einer bestimmten Kapazitätsgrenze möglich ist, soll nun das neue Röhrensystem mit seinem Stauraum und mehreren darin installierten Pumpen dazu beitragen, die Wassermassen zunächst aufzufangen und dann weiterzuleiten.

Nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 2017 wird die Anlage nun im Bereich Karl-Marx-Straße, Kreuzstraße, Siegfriedstraße, Illertstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Industriestraße bis auf Höhe der Einfahrt zum städtischen Bauhof unterirdisch verlegt. Abgeführt werden soll das Wasser im Notfall zunächst in das Tiefpumpwerk in der Saarlandstraße mit seinen vier Regenüberlaufbecken. Sollten die Wassermassen so enorm sein, dass die Anlage nicht standhält, werden das Klärwerk Weinheim beziehungsweise der Bannholzgraben genutzt. Wenn die langjährigen Planungen im September in die Tat umgesetzt werden, muss eine Spezialfirma die knifflige Aufgabe bewältigen: „Weil es in Viernheim keine deutlichen Höhenunterschiede gibt, ist die Aufgabe besonders anspruchsvoll“, sagt Ralph Franke, der Geschäftsführer der Stadtwerke. Dabei soll abschnittsweise gebaut werden. „Die Bürger werden rechtzeitig informiert“, sicherte Baaß am Freitag zu.

Finanziert mit Abwassergebühren

Die 18 Millionen Euro, die das Projekt kostet, sollen im Laufe der kommenden acht Jahrzehnte durch Abwassergebühren bezahlt werden. Unterstützung vom Land oder vom Bund gibt es für ein solches kommunales Projekte nicht, wie Baaß sagte.

Da Viernheim nicht an einem Fluss liegt, könne nur eine solche technische Lösung dafür sorgen, drohende Wassermassen in Griff zu bekommen. Weil bei Starkregen das Wasser auch nicht schnell genug im Boden versickern könnte, bleibe keine andere Möglichkeit, um die Stadt und ihre Bewohner nachhaltig zu schützen. wol