Viernheim nominiert

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim ist im Rennen um den Triathlon-Award 2021 in der Kategorie Sprint- und Kurzdistanz. Die Triathlon-Awards werden jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben – und zwar von den Athletinnen und Athleten selbst. Für den V-Card-Triathlon in Viernheim kann in der Kategorie Sprint-/Kurzdistanz – Punkt sieben in der Liste – abgestimmt werden.

Wen ehrenamtliches Engagement, die Organisation und der spezielle Triathlon-Flair in Viernheim überzeugt haben, kann – auch als Nichtstarter – seine Stimme für den TSV Amicitia abgeben. Die Abstimmung findet noch bis zum Sonntag, 31. Oktober, online statt.

Mika Noodt als Aufsteiger

Der Sieger des V-Card-Triathlon 2021 ist ebenfalls nominiert. In der Kategorie „Aufsteiger“ will sich Mika Noodt gegen Jan Stratmann und Tim Hellwig durchsetzen. Die Preisverleihung der Awards findet am Samstag, 27. November, im Rahmen der „Sailfish Night of the Year“ in Langen statt. su

Info: https://tri-mag.de/szene/die-triathlon-awards-2021/

