Viernheim lässt auswärts Federn

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A 2 werden froh sein, das am Pfingstmontag die Saison 2021/22 zu Ende geht. Sowohl die Reserve des TSV Amicitia wie auch die SG Viernheim haben eine Spielzeit mit zahlreichen Enttäuschungen hingelegt, mussten lange Zeit sogar um den Klassenerhalt bangen. Gut, dass es in dieser Liga einige ganz schwache Teams gab, die in die B-Klasse absteigen müssen. Auch am vorletzten Spieltag gab es für die Mannschaften aus Südhessen nichts zu erben, wobei es undankbare Aufgaben waren.

SKV Sandhofen – TSV Amicitia Viernheim 2 5:0 (4:0)

Nachdem die Blaugrünen schon das Hinspiel mit 0:8 verloren hatten, gab es auch in der Rückrundenpartie beim Tabellenführer SKV Sandhofen eine deutliche Niederlage. Schon beim Pausenstand von 4:0 war die Partie durch Treffer von Pascal Eckert (8./34.), Jakub Bednarski (40.) und Steffen Uhrig (42.) entschieden. Nach Wiederanpfiff ließ es der frischgebackene Meister und Aufsteiger in die Kreisliga Mannheim dann etwas gemächlicher angehen. Die Viernheimer wehrten sich effektiver und konnten zudem eigene Akzente setzen. So dauerte es bis in die Schlussminute, ehe Torjäger Eckert mit seinem dritten Treffer den 5:0-Endstand markierte.

Wenn am kommenden Pfingstmontag (16 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SG Hohensachsen die Saison endet, dann laufen in Viernheim bereits die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit. Das Trainerduo Tobias Kleiner und Markus Mandel bleibt im Amt und bastelt schon seit Wochen an einem schlagkräftigen Kader, zu dem auch Talente aus der erfolgreichen A-Jugend stoßen werden.

FV Fortuna Heddesheim 2 – SG Viernheim 2:1 (0:0)

Die Orangenen durften im Nachbarschaftsderby beim FV Fortuna Heddesheim 2 lange Zeit an einem Unentschieden schnuppern. Joshua Hassanzadeh durchkreuzte aber nach seiner Einwechslung die Hoffnungen, als er in der 88. Minute den 2:1-Siegtreffer markierte. Zuvor hatten die Hausherren zwar leichte Vorteile und gingen nach einer torlosen ersten Halbzeit durch den diesmal als Feldspieler eingesetzten Torhüter Marvin Lier mit 1:0 in Führung (53.). Die Südhessen erzielten durch Alexander Jeremic allerdings den Ausgleich (66.). Die letzte Viertelstunde mussten die Viernheimer nach dem Platzverweis von Aldin Novalic wegen einer Notbremse jedoch in Unterzahl bestreiten. Der große Einsatz wurde letztendlich nicht mit einem Punktgewinn belohnt. JR