Viernheim. Viernheim. Der neue Erste Stadtrat legt im neuen Jahr los: Am 1. Januar 2022 beginnt die sechsjährige Amtszeit von Jörg Scheidel als hauptamtlicher Dezernent. Der 30-Jährige legte am Ende der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend den Eid ab und wurde als Erster Stadtrat verpflichtet. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der CDU war im November zum Nachfolger des verstorbenen Bastian Kempf gewählt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1