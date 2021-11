Viernheim ist noch längst nicht barrierefrei

Viernheim. An den Stufen geht es nicht mehr weiter, Rollstuhlfahrer haben keine Chance, an den Bahnsteig zu kommen. Die Haltestelle an der Walter-Gropius-Allee ist ein Beispiel, dass längst nicht alle Stationen im öffentlichen Personennahverkehr barrierefrei zugänglich sind. Die SPD-Fraktion bringt deshalb einen Antrag in die morgige Stadtverordnetenversammlung ein, die Haltestellen dahingehend zu prüfen.

„Barrierefreiheit ist mehr als eine kosmetische Maßnahme“, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Alicia Hanf. Ihre Fraktionskollegin Alexandra Kotlyarska ergänzt: „Nach dem Nahmobilitäts-check muss jetzt geschaut werden, wo man aktiv werden kann.“

Dabei kann die Stadt Viernheim nicht bei allen Haltestellen direkt eingreifen, nur bei denen im Stadtgebiet. Die OEG-Haltestellen liegen im Zuständigkeitsbereich der Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) GmbH. Der rnv würde derzeit verstärkt Haltestellen in Mannheim und Weinheim sanieren. „Da kann es nicht sein, dass Viernheim hinten runterfällt“, sagt Alicia Hanf.

Verwaltung und der zuständige Dezernent müssten Gespräche suchen, damit auch die Stationen in Viernheim barrierefrei für alle umgestaltet werden. Dazu gehören nicht nur ebene Wege, sondern auch weitere Modernisierungen. Alicia Hanf: „Auch das Lesen eines Fahrplans kann eine Barriere sein.“ su

