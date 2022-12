Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verwaltung Viernheim investiert kein Geld in bessere Pflege der Wege

Viele der einst aufwendig angelegten Fußwege in Viernheim sind in einem nicht gerade gepflegten Zustand. Dafür, diese Anlagen so in Schuss zu halten, wie sie einmal gebaut wurden, hat die Stadt kein Geld.