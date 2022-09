Kürbisse, Kartoffeln Kinderkleidung oder Karten wanderten in den Körben der Kunden. Und auch der eine oder andere besondere Kalender wurde gekauft. Der Bauernmarkt im Viernheimer Vogelpark war am Wochenende wieder ein absoluter Besuchermagnet in Viernheim, vor allem am Sonntag strömten die Besucher in den Park.

Der Verein Vogelpark hat für das Jahr 2023 keinen Kalender mit Vogelmotiven

...