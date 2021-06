Der Kreis Bergstraße hat am Wochenende und am Montag so gut wie keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Einzige Ausnahme: Viernheim. Sowohl für den Samstag als auch den Sonntag und Montag meldete das Gesundheitsamt jeweils zwei neue Fälle in der Stadt. Weitere Infektionen gabe s kreisweit nur jeweils einen in Lampertheim und Gorxheimertal.

Damit summiert sich die offizielle Zahl der

...