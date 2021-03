  Viernheim: Corona-Impftage im Bürgerhaus

Viernheim. Gute Nachrichten sind am Montag aus dem Viernheimer Rathaus für alle Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahre gekommen: Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Landkreis Bergstraße eine Corona-Impfmöglichkeit im Bürgerhaus der Stadt anbieten. Diese Impfmöglichkeit gilt für mobil eingeschränkte Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben und die für eine Fahrt in ein Impfzentrum auch keine Hilfe von Angehörigen in Anspruch nehmen können.

Geplant ist der 27./28. März

Das Amt für Kultur, Bildung und Soziales sowie die Arbeitsgemeinschaft der Viernheimer Hilfsorganisationen (AVH) organisieren die dezentrale Impfmöglichkeit gemeinsam mit dem offiziellen Impfzentrum des Landkreises. Ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben, vorgesehen ist der 27./28. März.

Am vergangenen Freitag hat die Stadtverwaltung bereits 2153 Briefe an die infrage kommende Personengruppe verschickt. Beigefügt ist auch ein Anmeldeformular: Dort müssen die Voraussetzungen, die zur Impfung im Bürgerhaus berechtigen, schriftlich bestätigt werden.

Anmeldungen für die Impfaktion müssen bis spätestens Donnerstag (11. März) entweder auf dem Postweg, oder per Einwurf direkt in den Briefkasten des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales am Bürgerhaus erfolgen. Oder per E-Mail, telefonisch oder im Internet (www.vhs-viernheim.de). red/sko