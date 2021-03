Viernheim. Nach seiner Wiederwahl am 14. März tritt Matthais Baaß (59, SPD) am 16. September seine fünfte Amtszeit als Viernheims Bürgermeister an. Wir sprechen mit ihm über den Wahlausgang und seine wichtigsten Ziele für die kommenden sechs Jahre. In diesem Interview findet Baaß außerdem deutliche Worte zur aktuellen Politik der Bundesregierung in der Pandemie.

Herr Baaß, der

...