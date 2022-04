Viernheim bei Kita-Plätzen unter Druck

Viernheim. Von Martin Schulte

Viernheim. Die Lage bei den Krippen- und Kitaplätzen in Viernheim ist äußerst angespannt. Kommune und freie Träger können dem bundespolitisch garantierten Anspruch auf einen Platz nicht gerecht werden. Im Gegenteil, es gibt Wartelisten. Und das, obwohl die Stadt und die anderen Anbieter in der Vergangenheit nicht untätig waren. Nun kommt noch der eigene Anspruch hinzu, auch den Kindern von ukrainischen Geflüchteten eine Betreuung anzubieten. Und wenn es nur an Nachmittagen ist.

Zuletzt hat die AWO die Kita Lorscher Straße gebaut, davor die Stadt das Entdeckerland im Bannholzgraben. Dass die Situation in der Nachbarschaft, etwa in Mannheim, noch dramatischer ist, kann den Eltern in Viernheim auch nicht weiterhelfen. Wir sprechen Sozialamtsleiter Rudolf Haas mit über die Lage insgesamt und ukrainische Kinder im Speziellen.

Träger der Viernheimer Einrichtungen sind die evangelische und die katholische Kirche, die AWO und die Stadt. Im sogenannten Trägerkreis tauschen sich die Betreiber auf der Suche nach Lösungen regelmäßig aus. Der Leitungskreis darunter setzt die Maßnahmen operativ um. Diese Zusammenarbeit soll Ungleichheiten bei Gebühren oder Öffnungszeiten vermeiden, und sie dient der gegenseitigen Hilfe. Die Fäden laufen bei Rudolf Haas zusammen.

Konzepte in der Entwicklung

Aktuell suchen Träger und Leitungen Lösungen, damit trotz der ohnehin angespannten Lage auch ukrainische Kinder zumindest ansatzweise betreut werden können. Denn das würde helfen, den Kindern etwas Struktur in ihren Alltag zu bringen. Zurzeit leben 18 ukrainische Kinder im Krippenalter in Viernheim und 19 Kinder im Kita-Alter. Anfragen aus dem Kreis der Angehöriger habe er bereits bekommen, so Haas.

„Unsere Konzepte für die Kinder befinden sich gerade in der Entwicklung“, sagte Haas. Bislang zeichne sich ab, eventuell Spielenachmittage und Elterncafés in den Kitas anzubieten. Die Leitungen legten großen Wert darauf, die (zumeist) Mütter dieser Kinder einzubinden, um ihnen die Routine der Betreuung näher zu bringen. So könnten sie womöglich auch aus eigener Kraft Betreuungen organisieren. Haas hebt die Hände: „Mehr können wir momentan einfach nicht leisten.“

Und das kommt nicht von ungefähr. Etwa 140 Namen in Viernheim lebender Familien stehen auf der Warteliste für einen Kitaplatz. Frei werdende Plätze nun ukrainischen Kindern zu geben, sei den Familien, die bis jetzt leer ausgegangen sind, wohl nicht zuzumuten, erklärte der Sozialamtsleiter. Er hat im Übrigen keine Kenntnis darüber, ob Eltern ihren Rechtsanspruch eingeklagt haben. „Wenn jemand klagen will, muss er den Kreis Bergstraße verklagen. Der ist für die Bereitstellung von Kita-Plätzen zuständig.“ Haas macht keinen Hehl daraus, dass er die Kita-Betreuung durch Bund und Land für unterfinanziert hält.

In politischen Finanzdebatten in den Viernheimer Gremien wird das immer wieder und zum Teil scharf kritisiert: Der Kreis ist verantwortlich, aber die Stadt Viernheim kostet der Kitasektor rund zehn Millionen Euro im Jahr.

Dabei ist ein Ende der Misere nicht abzusehen. Abzusehen ist vielmehr, dass der Druck weiter zunehmen wird, und zwar erheblich. Viernheim ist Zuzugskommune. Wie Haas erklärt, hatte die Stadt Ende 2017 genau 33 276 Einwohner, Ende 2021 waren es schon 34 840. Das macht einen Zuwachs von 1564 in sieben Jahren. Oder: 2011 gab es 268 Geburten, 2021 waren es 352. Obendrein entstehen mit dem Bannholzgraben II und der Nordweststadt II zwei Neubaugebiete. Wobei in Letzterem ein Kita-Neubau vorgesehen ist. Die absehbare Zuspitzung der Situation bei den Kita-Plätzen bereitet dem Sozialamtsleiter sichtlich Unbehagen´. „Wir können nur leisten, was uns möglich ist.“

Kitas und Eltern haben unter den beiden Pandemie-Jahren sehr gelitten. Nun kehrten die Einrichtungen erst langsam wieder zur Routine zurück, sagte Haas. Aber gerade aus den Erfahrungen mit Corona halte er eine unter gewissen Umständen mögliche Überbelegung von Kitas nicht für angebracht.