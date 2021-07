Vier Säcke voll Müll und viele Denkanstöße

Viernheim. Der „Sauberhafte Schulweg“ findet jährlich im Rahmen der Umweltkampagne „Sauberhaftes Hessen“ der Hessischen Landesregierung statt. Unterstützt wird sie vom Förderverein „Sauberhaftes Hessen“ und seinem Partner, der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt zu schärfen, für den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu sensibilisieren. Im vergangenen Jahr musste der Aktionstag allerdings pandemiebedingt entfallen.

Gut ausgerüstet ans Werk

Dieses Jahr beteiligten sich alle sieben sechsten Klassen der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) an der Umweltkampagne in Viernheim und sammelten fleißig weggeworfene To-go-Becher, Bäckertüten, Masken und weiteren Müll rund um das Schulgelände. Die Stadt Viernheim stellte den jungen Helferinnen und Helfern Mülltüten, Handschuhe, Eimer und Greifzangen zur Verfügung, so dass sie gut ausgerüstet waren.

„Ich freue mich, dass so viele Schülerinnen und Schüler begeistert die Aktion unterstützen und somit ein Vorbild für die gesamte Schulgemeinschaft, aber auch für Eltern und Freunde sind. Alle werden durch diese Aktion für die Themen Abfallentsorgung und Abfallvermeidung sensibilisiert“, erläutert Polichronia Thomoglou, Fachbereichsleiterin der AvH und gemeinsam mit dem stellvertretenen Schulleiter Lutz Ackermann Koordinatorin des Aktionstages.

Es sei immer wieder erschreckend, wie viel Müll innerhalb von nur zwei Schulstunden gesammelt werden könne. So konnten die engagierten Umweltschützerinnen und Umweltschützer insgesamt vier große blaue Säcke voller Müll vorweisen. red

